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Оболонь - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь - Верес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: НК Верес
4 ноября состоится матч 12-го тура УПЛ, в котором "Оболонь" примет "Верес".
Киевляне с 5 баллами занимают предпоследнее, 15-е место в таблице УПЛ. Ровенчане идут на 12-й строчке, набрав 11 пунктов.
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Отметим, что 30 октября "Оболонь" проиграла "Вересу" (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины.
Начало игры - в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 12-й тур. 04.11.2024
Киев, "Оболонь Арена"
"Оболонь" 13:00 "Верес"
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