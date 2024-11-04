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Оболонь - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Оболонь - Верес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Оболонь - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: НК Верес

Новина українською

4 ноября состоится матч 12-го тура УПЛ, в котором "Оболонь" примет "Верес".

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Киевляне с 5 баллами занимают предпоследнее, 15-е место в таблице УПЛ. Ровенчане идут на 12-й строчке, набрав 11 пунктов.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что 30 октября "Оболонь" проиграла "Вересу" (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

Начало игры - в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 12-й тур. 04.11.2024
Киев, "Оболонь Арена"
"Оболонь" 13:00 "Верес"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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