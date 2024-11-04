Михавко: Я не "срезал" мяч в ворота, это был, скорее, рикошет

Защитник "Динамо" Тарас Михавко прокомментировал победу над "Ингульцом" (5:2) в матче 12-го тура УПЛ.

- Конечно, эмоции после матча положительные, ведь мы победили. Мы знали, что "Ингулец" будет серьезно на нас настраиваться, как и каждый другой соперник. Ожидали хорошей игры, борьбы на поле - так и получилось. Мы довольны результатом.

- Быстрый мяч сильно повлиял на дальнейший ход событий на поле?

- Думаю, да. Конечно, мы хотели забить быстрый мяч, и мы это сделали.

- Команда пропустила два мяча, что тренеры говорили по этому поводу?

- Конечно, тренеры недовольны, когда мы расслабляемся, они говорят, чтобы мы держали игру в своих руках и были сконцентрированы.

- Расскажите о моменте, когда вы "срезали" мяч в собственные ворота.

- Я даже не "срезал" его в ворота, просто после прострела или удара мяч попал мне в левое колено. Я даже не пытался выбить мяч, просто стоял на ногах - это был, скорее, рикошет.

- Учитывая, что "Динамо" победило со счетом 5:2, это событие не стало важным в матче?

- Конечно. Но лично для меня это негативная ситуация. Если бы это произошло однажды - еще ничего страшного, а в третий раз - это не очень приятно. Хотя, эпизоды, когда мяч не летел в створ ворот, а после моего касания изменил траекторию, были только дважды - с "Оболонью" и сегодня. А еще однажды - в матче с "Кривбассом" - мяч и так летел в ворота, я его лишь задел на линии. Повторюсь, для меня это неприятно, но я не буду опускать руки, а продолжу работать, чтобы в дальнейшем таких ошибок не было.

- Вас партнеры поддерживают или по-доброму шутят?

- Поддерживают, но, бывает, и шутят - говорят, что конкурирую с Ванатом (улыбается). Надеюсь, в дальнейшем все будет хорошо.

- Можно ли сказать, что сегодня получилась хорошая репетиция перед поединком Лиги Европы с "Ференцварошем"?

- Да, мы уже готовимся к этому противостоянию, и с сегодняшнего дня будем делать это еще более прицельно. Мы разбирали эту игру, смотрели, как играет "Ингулец", а уже с понедельника будем непосредственно настраиваться на "Ференцварош".

- Венгры в прошлых двух матчах сыграли вничью, следите ли за их выступлениями во внутреннем чемпионате?

- Смотрю обзоры матчей. А уже с понедельника будем вместе с тренерским штабом разбирать их подробнее.

- Впереди снова дальняя дорога?

- Да настраиваемся на это, выезжаем завтра вечером, а когда вернемся, через день у нас поединок с "Полесьем", поэтому график непростой. Но будем стараться в каждом матче набрать максимальное количество очков, - сказал Михавко.