Филиппов - про 1:0 с Полесьем: Что-то удавалось, что-то нет, но мы выполнили требования тренера

Нападающий "Александрии" Александр Филиппов прокомментировал победу над "Полесьем" (1:0) в центральном матче 12-го тура УПЛ.

"Впечатления только хорошие, потому что мы победили действительно сильного оппонента с качественным подбором исполнителей. Как вы видели, игра была довольно тяжелой, было много борьбы и эмоций. Что-то удавалось, что-то нет, но мы выполнили требования тренера, навязывали свою игру и забили хороший гол, который стал победным.

Мы разбирали эту команду неоднократно, поэтому хорошо понимали, как они будут действовать, как они создают моменты в атаке, как они позиционно играют с мячом и без него. Это действительно интересная команда, которая так же, как и мы, не сбавляет обороты на протяжении всей игры, идут вперед и играют вертикально", - отметил Филиппов.