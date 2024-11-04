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Филиппов - про 1:0 с Полесьем: Что-то удавалось, что-то нет, но мы выполнили требования тренера

Премьер-лига

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Филиппов - про 1:0 с Полесьем: Что-то удавалось, что-то нет, но мы выполнили требования тренера

Олександрія

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Нападающий "Александрии" Александр Филиппов прокомментировал победу над "Полесьем" (1:0) в центральном матче 12-го тура УПЛ.

"Впечатления только хорошие, потому что мы победили действительно сильного оппонента с качественным подбором исполнителей. Как вы видели, игра была довольно тяжелой, было много борьбы и эмоций. Что-то удавалось, что-то нет, но мы выполнили требования тренера, навязывали свою игру и забили хороший гол, который стал победным.

Мы разбирали эту команду неоднократно, поэтому хорошо понимали, как они будут действовать, как они создают моменты в атаке, как они позиционно играют с мячом и без него. Это действительно интересная команда, которая так же, как и мы, не сбавляет обороты на протяжении всей игры, идут вперед и играют вертикально", - отметил Филиппов.

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ФК Александрия Полесье (Житомир) Александр Филиппов
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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