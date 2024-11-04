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Кривбасс – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Кривбасс – Рух: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кривбасс – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" в рамках 12-го тура УПЛ сыграет на своем поле с "Рухом".

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Криворожцы идут на шестой строчке, набрав 17 баллов. Львовяне с 14 пунктами располагаются на девятом месте.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок начнется в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 12-й тур. 04.11.2024
Кривой Рог, "Горняк Спорт"
"Кривбасс" 15:30 "Рух"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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