Кривбасс – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Кривбасс" в рамках 12-го тура УПЛ сыграет на своем поле с "Рухом".

Криворожцы идут на шестой строчке, набрав 17 баллов. Львовяне с 14 пунктами располагаются на девятом месте.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок начнется в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 12-й тур. 04.11.2024

Кривой Рог, "Горняк Спорт"

"Кривбасс" 15:30 "Рух"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>