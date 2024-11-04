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Кривбасс назвал лучшего игрока по итогам октября

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Кому досталась награда?

Кривбасс назвал лучшего игрока по итогам октября

Фото: ФК Кривбас

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Завершилось голосование среди болельщиков за лучшего игрока "Кривбасса" по итогам октября.

Награду получил Даниэль Соса. Форвард получил от фанов 38% поддержки. Далее в рейтинге идут Артур Микитишин (21%), Хрвое Илич - (14%), Максим Задерака (12%) и Маттео Аморозо (4%).

В прошлой месяце Даниэль забил победный гол в ворота "Зари", проведя на поле все 4 матча без замен.

Напомним, в сентябре лучшим футболистом "красно-белых" фаны признали Александра Драмбаева, в августе - Ивана Дибанго.

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Кривбасс (Кривой Рог) Даниэль Соса
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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