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Кривбасс назвал лучшего игрока по итогам октября
Кому досталась награда?
Фото: ФК Кривбас
Завершилось голосование среди болельщиков за лучшего игрока "Кривбасса" по итогам октября.
Награду получил Даниэль Соса. Форвард получил от фанов 38% поддержки. Далее в рейтинге идут Артур Микитишин (21%), Хрвое Илич - (14%), Максим Задерака (12%) и Маттео Аморозо (4%).
В прошлой месяце Даниэль забил победный гол в ворота "Зари", проведя на поле все 4 матча без замен.
Напомним, в сентябре лучшим футболистом "красно-белых" фаны признали Александра Драмбаева, в августе - Ивана Дибанго.
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Источник:ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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