Тренер Колоса: Качество и интересный футбол не показали, но выстрадали победу

Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев прокомментировал победу над "Ворсклой" (1:0) в 12-м туре УПЛ.

"С точки зрения таблицы, конечно, для нас и "Ворсклы" игра была за много очков. Учитывая нашу серию, "Ворсклы" серию, для нас и для "Ворсклы" это очень важная игра была. Качество мы не показали сегодня, какого-то интересного, наверное, футбола, не показали, но выстрадали победу.

Есть проблема с реализацией. Конечно, если бы мы немножко лучше реализовывали, возможно ситуация была бы другая. Но это мечты наши, мы можем только догадываться. Это ни нас не устраивает, ни футболистов. Улучшать - через тренировки только, другого пути нет. Все улучшается через труд.

Если мы правильно реагируем на наши ошибки - например, те же нападающие. Есть два варианта: они могут опустить руки и начать себя ругать и уйти в себя, грубо говоря, а можно просто упорнее работать, больше уделять этому внимание - и тогда есть шанс, что оно улучшится. Не гарантированный, но он есть, и за него нужно цепляться.

Потому что, конечно, от атакующих футболистов многое зависит. Все смотрят на статистику - сколько голевых действий, сколько заработанных пенальти и тому подобное. Это важно для атакующего звена. Есть проблема, все вместе стараемся ее решать", - подчеркнул Поздеев.