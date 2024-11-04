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Заря - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото із сайту УПЛ
"Заря" и "ЛНЗ" встретятся в заключительном матче 12-го тура УПЛ. Игра пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского.
Луганчане в прошлом туре обыграли "Левый Берег" (2:0), а черкасчане потерпели поражение от "Кривбасса" (1:3).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Начало игры - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 12-й тур. 04.11.2024
Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского
"Заря" 18:00 "ЛНЗ"
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