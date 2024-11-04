Кипер Полесья: Незаслуженная победа Александрии, игра была равной

Вратарь "Полесья" Олег Кудрик прокомментировал поражение от "Александрии" (0:1) в 12-м туре УПЛ.

- Олег, в начале матча произошел момент, когда ты остановил мяч прямо на самой линии. Что произошло в тот момент? Возможно, вспомнишь, что думал тогда?

- Был стандарт, подавали угловой, была суматоха и мяч отскочил на Шабанова. Он пробил, больше ничего.

- Что ты можешь сказать по игре? Это более заслуженная победа "Александрии" или все же шло к ничьей?

- Я считаю, что вообще незаслуженная победа. Думаю, что игра была полностью равной. Даже, возможно, у нас было больше голевых моментов. Но сейчас нет смысла что-то говорить, потому что проиграли и надо двигаться дальше.

- Пропущенный гол - это очень удачные действия игроков "Александрии" на контратаках? Или какая-то потеря концентрации?

- Я не думаю, что потеря концентрации на 83-й минуте. Вообще такого понятия, наверное, не должно быть. Не знаю. Выпустили на ауте, у них тоже получилась хорошая атака и забили гол, - рассказал Кудрик.