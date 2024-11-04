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"Охрана Козловского выставила маму за дверь". Экс-игрок Руха - о конфликте с клубом

Премьер-лига

Иван Варфоломеев рассказал детали

"Охрана Козловского выставила маму за дверь". Экс-игрок Руха - о конфликте с клубом

Фото: ФК Слован Ліберець

Новина українською

Полузащитник чешского "Слована" и молодежной сборной Украины Иван Варфоломеев рассказал о конфликте с "Рухом".

Ранее сообщалось, что львовский клуб проиграл дело в отношении Варфоломеева в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) и вынужден выплатить задолженность по зарплате перед хавбеком.

"Дело в том, что у меня не было на руках моего контракта с "Рухом". Мне не выдали мой экземпляр, документы были в клубе. Поскольку я не был совершеннолетним, то мама поехала сначала в Винники на академию, а затем в клубный офис во Львове.

Там прождала 5 часов, пытаясь поговорить с руководством, однако охрана Козловского выставила ее за дверь. Я также обращался к Дедишину и Лапицкому отдать мой контракт, но меня не услышали.

После начала большой войны команда разъехалась кто куда. От силы тренировались самостоятельно 5 человек. Никто не понимал, что будет дальше, поэтому с родителями мы поехали в Прагу. Я сразу сообщил Виталию Юрьевичу Пономареву. Проживал в гостинице Славии, которая предоставляла жилье украинским беженцам, оплачивали питание, за что я очень благодарен.

Против меня свидетельствовали Пономарев и Игорь Дедышин. Они обвиняли меня в побеге, будто я уехал, никому ничего не сказал, хотя все в клубе знали о моих планах. Виталий Юрьевич сам предлагал ехать в Польшу. Ежедневно мы с ним общались, а на слушаниях он сказал, что я не отвечал на звонки.

Почему в украинской Палате не удалось добиться справедливого решения? Сложно ответить. Главное, что сейчас правда на моей стороне. Насколько мне известно, "Слован" заплатил "Руху" 47 тысяч евро компенсации. Потратил ли на меня "Рух" за полтора года такие деньги? Я не знаю, - сказал Варфоломеев.

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Слован (Либерец) Рух (Львов) Иван Варфоломеев
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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v_chanas@wp.pl (Warszawa)
04.11.2024 в 11:10
Це винниківські козлята, там логіку шукати важко. Їх чекає ця сама доля, що і ФК ЛЬвів. Ще одне гімно появилося на горизонті... Цигарковий контрабандист вирішив, що йому вс е можна і на норми закону йому плювати. Подивимося, що скажуть на це в Лозанні...
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Комментарии 1
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
04.11.2024 в 11:10
Це винниківські козлята, там логіку шукати важко. Їх чекає ця сама доля, що і ФК ЛЬвів. Ще одне гімно появилося на горизонті... Цигарковий контрабандист вирішив, що йому вс е можна і на норми закону йому плювати. Подивимося, що скажуть на це в Лозанні...
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