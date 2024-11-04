Будковский - о матче с Левым Берегом: Меня задели по пятке, это - пенальти

Нападающий "Зари" Филипп Будковский поделился мыслями о победе над "Левым Берегом" (2:0) в 11-м туре УПЛ.

- Ваши впечатления от победного матча против "Левого Берега"? Что удавалось, что нет?

- Тяжелый матч, много борьбы, нам об этом говорили перед игрой. "Заре" немного не хватало моментов и хладнокровия, но мы вышли заряженные с одной целью - победить и нам это удалось.

- Что там произошло в моменте с пенальти? Почувствовали ногу игрока "Левого Берега"?

- Сразу сказал ребятам из "Левого Берега", что было два метра до ворот и надо быть плохим футболистом, чтобы не попасть с такого расстояния. Уже почти бежал радоваться голу, но в момент когда пробивал меня задели по пятке, потерял баланс, начал падать и не попал по мячу. По моему мнению, это - пенальти, - сказал Будковский.