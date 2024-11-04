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Будковский - о матче с Левым Берегом: Меня задели по пятке, это - пенальти

Премьер-лига

Форвард "Зари" вспомнил скандальный пенальти

Будковский - о матче с Левым Берегом: Меня задели по пятке, это - пенальти

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Нападающий "Зари" Филипп Будковский поделился мыслями о победе над "Левым Берегом" (2:0) в 11-м туре УПЛ.

- Ваши впечатления от победного матча против "Левого Берега"? Что удавалось, что нет?

- Тяжелый матч, много борьбы, нам об этом говорили перед игрой. "Заре" немного не хватало моментов и хладнокровия, но мы вышли заряженные с одной целью - победить и нам это удалось.

- Что там произошло в моменте с пенальти? Почувствовали ногу игрока "Левого Берега"?

- Сразу сказал ребятам из "Левого Берега", что было два метра до ворот и надо быть плохим футболистом, чтобы не попасть с такого расстояния. Уже почти бежал радоваться голу, но в момент когда пробивал меня задели по пятке, потерял баланс, начал падать и не попал по мячу. По моему мнению, это - пенальти, - сказал Будковский.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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