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Будковский - о матче с Левым Берегом: Меня задели по пятке, это - пенальти
Форвард "Зари" вспомнил скандальный пенальти
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Нападающий "Зари" Филипп Будковский поделился мыслями о победе над "Левым Берегом" (2:0) в 11-м туре УПЛ.
- Ваши впечатления от победного матча против "Левого Берега"? Что удавалось, что нет?
- Тяжелый матч, много борьбы, нам об этом говорили перед игрой. "Заре" немного не хватало моментов и хладнокровия, но мы вышли заряженные с одной целью - победить и нам это удалось.
- Что там произошло в моменте с пенальти? Почувствовали ногу игрока "Левого Берега"?
- Сразу сказал ребятам из "Левого Берега", что было два метра до ворот и надо быть плохим футболистом, чтобы не попасть с такого расстояния. Уже почти бежал радоваться голу, но в момент когда пробивал меня задели по пятке, потерял баланс, начал падать и не попал по мячу. По моему мнению, это - пенальти, - сказал Будковский.
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