УПЛ. Оболонь – Верес 0:0. Настоящий украинский футбол

На "Оболонь Арене" в матче 12-го тура УПЛ местная "Оболонь" принимала "Верес". Соперники уже встречались между собой 30 октября в Кубке Украины. Тогда "Верес" победил 2:1. У киевской команды были все шансы пройти дальше, поскольку забили первыми, но все испортило глупое удаление Лукьянчука.

В УПЛ "Оболонь" занимает предпоследнее место. Единственную победу в чемпионате "пивовары" одержали над "Ингульцем". Разница забитых и пропущенных мячей у киевлян ужасающая – 5:26. У подопечных Шищенко есть характер, но мастерства не хватает. К тому же, индивидуальные ошибки в защите приводят к пропущенным мячам. "Верес" перед игрой занимал двенадцатое место. Среди результатов, безусловно, стоит отметить победу над "Зарей" и ничью с "Шахтером". Подопечным Шандрука не хватает стабильности. Они могут в первом тайме сыграть здорово, а второй провалить.

Уже в дебюте встречи гости могли открывать счет. Удар Степанюка из-за пределов штрафной парировал Федоривский. Первым на добивание успел Мрвальевич, но снова блестяще сыграл голкипер "пивоваров". А что делали защитники в этом эпизоде? Соперники друг друга не жалели – два предупреждения за семь минут. Очень много было борьбы, а вот с конструктивом все же ощущались проблемы. Кроме ударов Степанюка и Мрвальевича нечего было вспомнить. Киевляне вообще молчали.

В середине первого тайма наконец-то дождались удара от "Оболони". Суханов пробивал в дальний угол, но попасть в створ ворот не смог. Нельзя сказать, что команды играли на ничью, но у них почти ничего не получалось в атаке. Сложно было смотреть за таким футбол, но имеем то, что имеем. Индивидуального мастерства футболистам обеих команд не хватало.

Во второй половине тайма "пивовары" прибавили в активности, но последней передачи все же не хватало. Слишком прямолинейно играли подопечные Шищенко. На 35-й минуте из-за пределов штрафной пробивал Близниченко, но опять же неточно. Первый тайм завершился без голов.

Сразу после перерыва должен был забивать Черненко, но он головой пробил мимо ворот. На 67-й минуте могла сработать замена Шандрука, но удар Гайдучика все же парировал Федоривский. Во второй половине тайма существенно активизировались обе команды и за этой игрой было приятно наблюдать. На 73-й минуте стандарт мог приносить успех хозяевам, но мяч после удара Приймака попал в штангу. Почему так не играли час игрового времени? Следует отдать должное соперникам за то, что они стремились вырвать победу, а не пытались удержать ничью.

Несмотря на все старания, игра так и завершилась без голов. Безусловно, этот результат не устраивает "Оболонь". Для "Вереса" ничья в Киеве - это точно не провал.

Vbet Лига. 12-й тур

"Оболонь" - "Верес" 0:0

"Оболонь": Федоривский, Стасюк, Карась, Приймак, Грисьо (Близниченко, 32), Курко (Бычек, 65), Груша, Черненко, Слободян (Витенчук, 65), Суханов (Теслюк, 81), Мединский

"Верес": Кожухарь, Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Яго (Клец, 72), Кучеров, Луан (Нонго, 89), Шарай (Дахновский, 65), Степанюк (Гайдучик, 64), Мрвалевич (Годя, 65)