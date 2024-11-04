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Оболонь - Верес: известны стартовые составы команд

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Оболонь - Верес: известны стартовые составы команд

fc.obolon.ua

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4 ноября в Киеве состоится матч 12-го тура УПЛ, в котором "Оболонь" примет "Верес". Уже стали известны стартовые составы команд.

"Оболонь": Федоривский, Стасюк, Карась, Приймак, Грисьо, Курко, Груша, Черненко, Слободян, Мединский, Суханов,

Запасные: Рыбка, Бычек, Близниченко, Витенчук, Дубко, Ломницкий, Лукьянчук, Мороз, Осман, Тарануха, Теслюк, Чернов.

"Верес": Кожухарь, Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Яго, Кучеров, Луан, Шарай В, Степанюк, Мрвалевич,

Запасные: Ющишин, Когут, Протасевич, Чечер, Мельник, Клец, Баран, Дахновский, Нонго, Годя, Гайдучик.

Матч начнется в 13:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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