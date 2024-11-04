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Будковский рассказал, кто стал инициатором его ухода из Полесья

Премьер-лига

Футболист был удивлен подобным развитием событий

Будковский рассказал, кто стал инициатором его ухода из Полесья

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Форвард "Зари" Филипп Будковский рассказал о моменте своего расставания с "Полесьем". Напомним, футболист покинул житомирский клуб в августе этого года.

- Вызвали в клуб и сказали, что не видят меня в команде, попросили искать другие варианты трудоустройства. Инициатива, насколько я понимаю, была от нового тренера [Имада Ашура] и вице-президента "Полесья" [Владимира Тесли]. Они решали этот вопрос. Потому что именно тренер решает, кто из футболистов понадобится. Поэтому в тот момент стал ненужен клубу.

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- Разошлись без конфликтов и долгов?

- Был удивлен, если честно, потому что остается неделя до окончания трансферного окна, уже начались еврокубки, имел игровую практику, а тут так резко убрали из команды. Но это футбольная жизнь, так случается, поэтому все нормально, работаем дальше.

Спасибо клубу за годы, что там провел. Много было сделано, в частности президентом. Ему отдельная благодарность за развитие клуба, никаких претензий нет. Разошлись без долгов и все договоренности выполнены, - рассказал Будковский для издания Український футбол.

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Заря (Луганск) Филипп Будковский Полесье (Житомир)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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