УПЛ. Кривбасс – Рух 1:1. Львовяне снова не побеждают в чемпионате

В Кривом Роге сыграли один из самых ожидаемых матчей 12-го тура УПЛ. Местный "Кривбасс" на стадионе "Горняк" принимал львовский "Рух". Это было противостояние шестой и девятой команды, которых отделяло всего три очка.

В Кубке Украины "Кривбасс" в напряженном матче уступил "Полесью" - 1:2. Однако в чемпионате у криворожцев все довольно неплохо - две победы подряд. "Рух" в Кубке Украины в дерби минимально переиграл "Карпаты" - 1:0. А вот в УПЛ подопечные Пономарева не радуют своих болельщиков. "Рух" в УПЛ не выигрывал шесть матчей подряд: поражение и пять ничьих. Оба вратаря Андрей Клищук ("Кривбасс") и Дмитрий Ледвий ("Рух") с начала чемпионата выступают без замен.

Ветер в Кривом Роге создавал существенные проблемы командам. В начале встречи никто не хотел рисковать, понимая цену ошибки. Сложно было кому-то отдать предпочтение. В середине первого тайма наконец-то дождались первого момента в нашем матче. После шикарной передачи Сосы из пределов штрафной мимо дальнего угла пробил Задерака. Львовяне больше контролировали мяч, но без ударов. А вот криворожцы пытались свои атаки завершать ударами.

С продвижением мяча вперед имелись существенные проблемы. И это очень странно, ведь у львовян играют индивидуально сильные футболисты. На 32-й минуте дождались первого удара в направлении ворот в исполнении футболистов "Руха". Олег Федор из-за пределов штрафной не попал в дальний угол. На 36-й минуте неожиданно гости вышли вперед. Сыч прострелил на дальнюю стойку и Карабин пробил в ближний угол – 0:1. Для него это третий гол в нынешнем сезоне. Первый удар в створ ворот и сразу гол.

Сразу после перерыва хозяева смогли сравнять счет. После шикарной передасы Сосы хладнокровно реализовал выход один на один Задерака – 1:1. Хавбек криворожцев перебросил мяч над голкипером и забил в пустые ворота. Максим забивает во втором матче подряд. На 52-й минуте второй раз в матче мог выходить вперед "Рух", но удар Квасницы парировал Клищук. Интереснее стали играть команды во втором тайме.

Инициативой владели подопечные Пономарева, хотя все же слишком прямолинейно они играли в заключительной трети поля. Следует отдать должное обеим командам, не игравшим на сохранение счета. Однако моментов все же не хватало. На 81-й минуте повезло гостям, когда Задерака с выгодной позиции не попал в створ ворот.

Матч так и завершился вничью. "Рух" уже седьмой тур подряд в УПЛ не может выиграть. "Кривбасс" прерывает свою серию из двух побед подряд в чемпионате.

Vbet лига. 12-й тур

"Кривбасс" - "Рух" 1:1

Голы: Задерака (47) - Карабин (36)

"Кривбасс": Клищук, Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Кузык, Бизимана, Задерака, Илич, Вакулко (Твердохлеб, 56), Микитишин (Кожушко, 71), Соса

"Рух": Ледвий, Дидык, Холод, Сыч, Роман, Пидгурский, Пастух, Федор (Притула, 64), Квасница (Рунич, 65), Карабин (Клайвер, 74), Краснопир (Климчук, 74)