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УПЛ. Кривбасс – Рух 1:1. Львовяне снова не побеждают в чемпионате

Премьер-лига
Обновлено

Интригующее противостояние в Кривом Роге

УПЛ. Кривбасс – Рух 1:1. Львовяне снова не побеждают в чемпионате

Фото: ФК Кривбас

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Кривом Роге сыграли один из самых ожидаемых матчей 12-го тура УПЛ. Местный "Кривбасс" на стадионе "Горняк" принимал львовский "Рух". Это было противостояние шестой и девятой команды, которых отделяло всего три очка.

В Кубке Украины "Кривбасс" в напряженном матче уступил "Полесью" - 1:2. Однако в чемпионате у криворожцев все довольно неплохо - две победы подряд. "Рух" в Кубке Украины в дерби минимально переиграл "Карпаты" - 1:0. А вот в УПЛ подопечные Пономарева не радуют своих болельщиков. "Рух" в УПЛ не выигрывал шесть матчей подряд: поражение и пять ничьих. Оба вратаря Андрей Клищук ("Кривбасс") и Дмитрий Ледвий ("Рух") с начала чемпионата выступают без замен.

Ветер в Кривом Роге создавал существенные проблемы командам. В начале встречи никто не хотел рисковать, понимая цену ошибки. Сложно было кому-то отдать предпочтение. В середине первого тайма наконец-то дождались первого момента в нашем матче. После шикарной передачи Сосы из пределов штрафной мимо дальнего угла пробил Задерака. Львовяне больше контролировали мяч, но без ударов. А вот криворожцы пытались свои атаки завершать ударами.

УПЛ. Кривбасс – Рух 1:1. Львовяне снова не побеждают в чемпионате - изображение 1

С продвижением мяча вперед имелись существенные проблемы. И это очень странно, ведь у львовян играют индивидуально сильные футболисты. На 32-й минуте дождались первого удара в направлении ворот в исполнении футболистов "Руха". Олег Федор из-за пределов штрафной не попал в дальний угол. На 36-й минуте неожиданно гости вышли вперед. Сыч прострелил на дальнюю стойку и Карабин пробил в ближний угол – 0:1. Для него это третий гол в нынешнем сезоне. Первый удар в створ ворот и сразу гол.

Сразу после перерыва хозяева смогли сравнять счет. После шикарной передасы Сосы хладнокровно реализовал выход один на один Задерака – 1:1. Хавбек криворожцев перебросил мяч над голкипером и забил в пустые ворота. Максим забивает во втором матче подряд. На 52-й минуте второй раз в матче мог выходить вперед "Рух", но удар Квасницы парировал Клищук. Интереснее стали играть команды во втором тайме.

Инициативой владели подопечные Пономарева, хотя все же слишком прямолинейно они играли в заключительной трети поля. Следует отдать должное обеим командам, не игравшим на сохранение счета. Однако моментов все же не хватало. На 81-й минуте повезло гостям, когда Задерака с выгодной позиции не попал в створ ворот.

Матч так и завершился вничью. "Рух" уже седьмой тур подряд в УПЛ не может выиграть. "Кривбасс" прерывает свою серию из двух побед подряд в чемпионате.

Vbet лига. 12-й тур

"Кривбасс" - "Рух" 1:1

Голы: Задерака (47) - Карабин (36)

"Кривбасс": Клищук, Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Кузык, Бизимана, Задерака, Илич, Вакулко (Твердохлеб, 56), Микитишин (Кожушко, 71), Соса

"Рух": Ледвий, Дидык, Холод, Сыч, Роман, Пидгурский, Пастух, Федор (Притула, 64), Квасница (Рунич, 65), Карабин (Клайвер, 74), Краснопир (Климчук, 74)

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Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов)
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Комментарии
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v_chanas@wp.pl (Warszawa)
04.11.2024 в 17:53
Гра називалася: бюйєй впієрйод ігра прийдьот. Позорище, щзо одні, що другі...
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Комментарии 12
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
04.11.2024 в 17:53
Гра називалася: бюйєй впієрйод ігра прийдьот. Позорище, щзо одні, що другі...
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Бapceлиниyс
04.11.2024 в 19:39
Бей-беги, навес, подача, на удачу передача.
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Просто Квашин (Харків)
04.11.2024 в 17:52
Шановні ТЦК ! Коли вже заберете пархатого хасіда в ЗСУ ???!!!
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Бapceлиниyс
04.11.2024 в 19:35
Я израильскоподданный.
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Бapceлиниyс
04.11.2024 в 17:40
В Украине придумали новый вид спорта, борьба с мячом называется. 20 игроков борются друг с другом на поле и мимо них случайно мяч пролетает.
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Просто Квашин (Харків)
04.11.2024 в 17:49
Вони так гроші заробляють, а ти пархатий обрізаний бабуїн, в цей час б`єш свою стареньку матір, відбираєш її копійчану пенсію і за день-два пропиваєш... Козел ти ждун путінський !
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Василь з конопель (Амстердам )
04.11.2024 в 18:33
Я думаю, що ти цей матч не дивився і до чого ця піз.ьош? А якщо ти дивися то ти сексуальний маньяк.
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Бapceлиниyс
04.11.2024 в 19:29
 
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Бapceлиниyс
04.11.2024 в 19:32
Ты прав, лучше б я этот матч не смотрел, а сделал бы ещё один скворечник.
 
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Бapceлиниyс
04.11.2024 в 17:33
Впечатление от игры Кривбасса просто гадостное. Это, какой-то детский сад, столько брака, столько ошибок, такое тупое бей-беги... мама дорогая... И это бронзовый призёр прошлого сезона. Это просто пздц. Более отвратительного футбола я ещё не видел. Погибшие на войне болельщики Кривбасса в гробах переворачиваются. Кривбасс, тебе не стыдно? Вы для кого играете? Вы блъ для чего бронь получили от мобилизации? Шоб вот такую х.уйню нам исполнять? ПОЗОРИЩЕ!
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Просто Квашин (Харків)
04.11.2024 в 17:50
Ти загиблих, ждун є.баний не трогай !!! Барсел@х -- син жмеринської шльондри та злодія карманника по кличці "Вєтєр" , пархата наволоч, яка з бото-ферми обсирає українців, нашу владу та славні ЗСУ -- вискакуючи з трусів вже багато років веде активну пропаганду "руського міра" ! Наприклад, постійно розказує як хрєново живуть люди в Євросоюзі і як добре насолоджуються життям в білорусі та росії. Постійно закликає владу припинити спротив путіну.. День і ніч ця житовська обрізана мавпа віщає які хрєнові наші футболісти та тренери, сіє зневіру та ненависть між українцями...Гнилоротий кривріжський хасід постійно б`є свою стареньку матір, відбирає в неї пенсію, яку за день-два пропиває ! Скоріше б ти здох тварюка !
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Бapceлиниyс
04.11.2024 в 19:26
Боже, и кто ж тебе ещё плюс поставил... Покажите мне этого человека.
 
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