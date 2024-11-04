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Будковский: Супряге надо сделать один точный выстрел - и все будет нормально

Премьер-лига

Нападающий "Зари" дал совет своему одноклубнику

Будковский: Супряге надо сделать один точный выстрел - и все будет нормально

Фото: ФК Зоря Луганськ

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Форвард "Зари" Филипп Будковский поделился своим мнением о нападающем Владиславе Супряге, который выступает за луганчан на правах аренды из "Динамо".

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"Тренируется, адаптировался быстро, общаюсь с ним. Как человек хороший и футболист, на тренировках забивает голы и все у него получается. Немного перенести это на официальные игры и все у него начнет получаться.

Надо сделать один точный выстрел - и все будет нормально. Для нападающего главное - доверие тренера и вера партнеров, а также результативные действия на футбольном поле", - сказал Будковский для издания Український футбол.

Супряга провел 5 матчей за луганский клуб, без результативных действий.

К слову, последний раз в официальном поединке он забивал еще в сентябре 2020 года.

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Заря (Луганск) Филипп Будковский Владислав Супряга
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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