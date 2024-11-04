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Хавбек Колоса - про 1:0 с Ворсклой: Поле было не в лучшем состоянии, но главное - победа
Колос
Атакующий полузащитник "Колоса" Антон Салабай оценил минимальную победу над "Ворсклой" в УПЛ (1:0).
"Второй тайм, по сравнению с первым, был больше на переходах, на контратаках. Контратака на контратаку. Поле было не в лучшем состоянии, но главное - победа. Качество поля влияло на движение мяча, прямо очень. Мяч ходит медленнее, лучшие качества свои не покажешь.
Мы давно не побеждали, то сейчас легче стало, очень положительные эмоции после игры. Александр Поздеев сказал в раздевалке, что немножко оттолкнуться от дна и все впереди у нас", - приводит слова Салабая официальный сайт ковалевцев.
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