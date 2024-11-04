Премьер-лига
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Утверждены даты и время начала матчей 15-го тура УПЛ
Поединки пройдут с 29 ноября по 2 декабря
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 15-го тура чемпионата Украины-2024/25.
15-й тур
29 ноября (пятница)
"Ворскла" — "Ингулец" 15:30
30 ноября (суббота)
"ЛНЗ" - "Верес" 13:00
"Кривбасс" - "Полесье" 15:30
"Левый Берег" - "Оболонь" 18:00
1 декабря (воскресенье)
"Александрия" - "Черноморец" 13:00
"Колос" - "Динамо" 15:30
"Шахтер" - "Рух" 18:00
2 декабря (понедельник)
"Заря" - "Карпаты" 18:00
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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