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Премьер-лига

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Утверждены даты и время начала матчей 15-го тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Поединки пройдут с 29 ноября по 2 декабря

Утверждены даты и время начала матчей 15-го тура УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 15-го тура чемпионата Украины-2024/25.

15-й тур

29 ноября (пятница)

"Ворскла" — "Ингулец" 15:30

30 ноября (суббота)

"ЛНЗ" - "Верес" 13:00

"Кривбасс" - "Полесье" 15:30

"Левый Берег" - "Оболонь" 18:00

1 декабря (воскресенье)

"Александрия" - "Черноморец" 13:00

"Колос" - "Динамо" 15:30

"Шахтер" - "Рух" 18:00

2 декабря (понедельник)

"Заря" - "Карпаты" 18:00

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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