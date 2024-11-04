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Кривбасс и Рух огласили стартовые составы на матч

Премьер-лига

Начало - в 15:30

Кривбасс и Рух огласили стартовые составы на матч

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" в рамках 12-го тура УПЛ сыграет на своем поле с "Рухом". Наставники обеих команд огласили стартовые составы на игру.

"Кривбасс": Клищук, Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Кузык, Бизимана, Задерака, Илич, Вакулко, Микитишин, Соса,

Запасные: Маханьков, Хома, Каплунов, Шевченко, Каменский, Аморозо, Ндомбази, Твердохлеб, Жан По, Кожушко.

"Рух": Ледвий, Дидык, Холод, Сыч, Роман, Пидгурский, Пастух, Федор, Квасница, Карабин, Краснопир,

Запасные: Герета, Товарницкий, Михальчук, Притула, Рунич, Климчук, Клайвер, Плюман, Слюбик.

Матч начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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