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Экс-кипер Днепра-1 отказался переходить в испанский клуб

Премьер-лига

Яков Кинарейкин выбрал "Карпаты"

Экс-кипер Днепра-1 отказался переходить в испанский клуб

Фото: СК Дніпро-1

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Голкипер "Карпат" и молодежной сборной Украины Яков Кинарейкин летом мог стать игроком испанского клуба "Вальядолид". Об этом утверждает Sport.ua.

Согласно данным источника, испанцы были заинтересованы в переходе голкипера, однако Кинарейкин ответил отказом, потому что договорился о контракте с "Карпатами" и рассчитывал стать первым номером львовского клуба.

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"Вальядолид" выступает в Ла Лиге. Летом усилил вратарскую позицию двумя голкиперами. К команде присоединились португалец Андре Феррейра из "Гранады" и эстонец Карл Хейн из "Арсенала".

21-летний Кинарейкин летом перешел из "Днепра-1" в "Карпаты", подписав контракт на 2 года. В нынешнем сезоне Яков провел 1 матч, проигрывая конкуренцию Александру Кемкину. Напомним, что Кинарейкин вызывался в молодежную и Олимпийскую сборную Украины.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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