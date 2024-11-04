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Экс-кипер Днепра-1 отказался переходить в испанский клуб
Яков Кинарейкин выбрал "Карпаты"
Фото: СК Дніпро-1
Голкипер "Карпат" и молодежной сборной Украины Яков Кинарейкин летом мог стать игроком испанского клуба "Вальядолид". Об этом утверждает Sport.ua.
Согласно данным источника, испанцы были заинтересованы в переходе голкипера, однако Кинарейкин ответил отказом, потому что договорился о контракте с "Карпатами" и рассчитывал стать первым номером львовского клуба.
"Вальядолид" выступает в Ла Лиге. Летом усилил вратарскую позицию двумя голкиперами. К команде присоединились португалец Андре Феррейра из "Гранады" и эстонец Карл Хейн из "Арсенала".
21-летний Кинарейкин летом перешел из "Днепра-1" в "Карпаты", подписав контракт на 2 года. В нынешнем сезоне Яков провел 1 матч, проигрывая конкуренцию Александру Кемкину. Напомним, что Кинарейкин вызывался в молодежную и Олимпийскую сборную Украины.
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