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Игрок Колоса - о стадионе Ворсклы: Тяжелое поле, куски газона вырываются
Тяжелая победа на тяжелом поле
Фото: ФК Колос
Полузащитник "Колоса" Павел Ориховский прокомментировал победу над "Ворсклой" (1:0) в матче 12-го тура УПЛ.
"Да, это была тяжелая победа. Тяжелое поле, в первую очередь. Куски газона вырываются, и песок по всему полю. Поэтому, тяжелая победа на тяжелом поле, и мы счастливы, что одержали ее.
Если ты побеждаешь, то очень приятно, поднимается настроение. Поэтому, нужно на каждую игру настраиваться как на битву за шесть очков. Мы могли раньше забить, не хватило хладнокровия. Мы могли спокойнее завершить этот матч", - приводит слова Ореховского официальный сайт ковалевцев.
Стоит заметить, что совсем недавно "Ворскла" проводила замену газона на своем стадионе им. А.Бутовского.
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