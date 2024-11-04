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Рух после быстрой фланговой атаки открыл счет в матче с Кривбассом. ВИДЕО
Карабин забил после прохода и прострела Сыча
Фото: ФК Рух
В матче 12-го тура "Кривбасс" принимает "Рух".
При довольно равной игре "Рух" открыл счет после быстрой фланговой атаки, которую разогнал Сыч, вырезал прострел в штрафную, где дальнюю замкнул Карабин – 1:0 для львовян на 35-й минуте.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.
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