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Рух после быстрой фланговой атаки открыл счет в матче с Кривбассом. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Карабин забил после прохода и прострела Сыча

Рух после быстрой фланговой атаки открыл счет в матче с Кривбассом. ВИДЕО

Фото: ФК Рух

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 12-го тура "Кривбасс" принимает "Рух".

При довольно равной игре "Рух" открыл счет после быстрой фланговой атаки, которую разогнал Сыч, вырезал прострел в штрафную, где дальнюю замкнул Карабин – 1:0 для львовян на 35-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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