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Закрытие тура. Стартовые составы на матч УПЛ Заря - ЛНЗ
Стартовые составы команд
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Закрывать программу 12-го тура
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
"Заря": Турбаевский, Джордан, Башич, Вантух, Тронтель, Дришлюк, Яцик, Горбач, Мичин, Слесар, Будковский
Запасные: Сапутин, Мацапура, Нваэзе, Жуниор, Кирюханцев, Волошин, Гусев, Хахлев, Кораблин, Супряга
ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайко, Пасич, Ноникашвили, Тилль, Яшари, Топалов, Молло, Момо
Запасные: Пеньков, Самойленко, Муравский, Ангелов, Бар, Бойко, Эйнел, Авагимян, Олейник, Наумец, Каплиенко, Халайла
Напомним, что UA-Футбол проведет
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