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Закрытие тура. Стартовые составы на матч УПЛ Заря - ЛНЗ

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Закрытие тура. Стартовые составы на матч УПЛ Заря - ЛНЗ

instagram.com/zoryaluhansk

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Закрывать программу 12-го тура УПЛ, в котором в понедельник, 4 ноября, в котором "Заря" будет принимать ЛНЗ.

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Заря": Турбаевский, Джордан, Башич, Вантух, Тронтель, Дришлюк, Яцик, Горбач, Мичин, Слесар, Будковский

Запасные: Сапутин, Мацапура, Нваэзе, Жуниор, Кирюханцев, Волошин, Гусев, Хахлев, Кораблин, Супряга

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайко, Пасич, Ноникашвили, Тилль, Яшари, Топалов, Молло, Момо

Запасные: Пеньков, Самойленко, Муравский, Ангелов, Бар, Бойко, Эйнел, Авагимян, Олейник, Наумец, Каплиенко, Халайла

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Заря" - ЛНЗ.

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