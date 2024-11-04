Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс сравнивает счет в начале второго тайма. Рух - Кривбасс 1:1. Видео гола
Всё началось с центра поля
fckryvbas.com
"Кривбасс" сравнял счет в начале второго тайма.
Игроки криворожского клуба выиграли борьбу за мяч в центре поля. Соса забросил вперед, где был Задерака.
Вратарь львовского клуба пытался спасти, но вышел далеко от вратарской и оставил Задераке пустые ворота.
Нападающий воспользовался своим шансом и сравнял счет.
Видео гола:
Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Моуринью: Злюсь на людей из Фенербахче, которые привели меня сюда. Они рассказали мне половину правды
- Сенсация в МЛС. Украинец не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии
- Александрия справилась с Полесьем, три очка Динамо, очередной гол Довбика. Главные новости за 3 ноября
- Полесье призывает общественность разобраться в скандальном эпизоде. Говорят о неназначенном пенальти в матче с Александрией
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн