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Кривбасс сравнивает счет в начале второго тайма. Рух - Кривбасс 1:1. Видео гола

Премьер-лига

Всё началось с центра поля

Кривбасс сравнивает счет в начале второго тайма. Рух - Кривбасс 1:1. Видео гола

fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" сравнял счет в начале второго тайма.

Игроки криворожского клуба выиграли борьбу за мяч в центре поля. Соса забросил вперед, где был Задерака.

Вратарь львовского клуба пытался спасти, но вышел далеко от вратарской и оставил Задераке пустые ворота.

Нападающий воспользовался своим шансом и сравнял счет.

Видео гола:

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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