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Шандрук: Мы не сыграли против Оболони ужасно, но хотели большего

Премьер-лига

Коуч Вереса подвел итог матча с Оболонью

Шандрук: Мы не сыграли против Оболони ужасно, но хотели большего

nkveres.com

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук резюмировал ничейную игру команды против "Оболони" (0:0) в 12-м туре УПЛ.

"Если мы прошли в четвертьфинал в Кубке и не проиграли сегодня в матче чемпионата - значит стратегически правильно подошли к этому двухматчевому противостоянию. Команда стремится побеждать во всех турнирах.

По эмоциональной составляющей, я об этом говорил сразу после прошлой игры, нам просто не хватает необходимого опыта. Проблема не в физической форме, или в нехватке времени для восстановления. Это тоже нужно пройти. Для европейских клубов играть каждые три-четыре дня - это нормально. Когда наши команды попадают в такой график, это сугубо мое личное мнение, нам не хватает необходимого опыта. Именно поэтому, эмоционально мы сегодня были не на том уровне, которого хотелось бы.

Поэтому, ни результатом, ни качеством игры - я не доволен. Мы могли сыграть лучше. Мы не сыграли ужасно сегодня, но хотели большего.

Мы понимали, что это ключевая игра для "Оболони". Им необходима была победа и они именно на эту игру делали ставку. Погодные условия: ветер, холод. Специфическое сухое поле. Но мы тоже создавали моменты. Имели хорошие возможности. Если бы их реализовали - могли бы рассчитывать на большее.

Игра посреди дня в понедельник? Согласен с тем, что матчи в понедельник можно начинать вечером. Единственное, я не очень владею информацией о воздушных тревогах в столице. В Ровно, например, мы в 18:00 начинаем матчи в будние дни. Это удобнее для болельщиков", - сказал Шандрук.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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