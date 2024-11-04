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"Его только в городе и увидите", - Максимов рассказал, куда пропал вингер Ворсклы
Демир Шкриель куда-то пропал
vorskla.com.ua
Главный тренер "
– На скамейке был очень интересный игрок, 27-летний Демир Шкриэль. Когда он приходил, его позиционировали как едва ли не спасителя, лучшего футболиста Черногории, если не Мбаппе, то Мартинелли точно Он у Вас вообще не играет. В каком он состоянии, на каком уровне и увидим ли мы его когда-нибудь?
– Только где-то в городе его и увидите. Я вижу, что он не поможет команде. Это мое мнение.
Напомним, ч то Шкриэль присоединился к "Ворскле" в июле 2024 года и с тех пор провел за команду всего 2 матча.
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