  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Его только в городе и увидите", - Максимов рассказал, куда пропал вингер Ворсклы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Его только в городе и увидите", - Максимов рассказал, куда пропал вингер Ворсклы

Премьер-лига
Обновлено

Демир Шкриель куда-то пропал

"Его только в городе и увидите", - Максимов рассказал, куда пропал вингер Ворсклы

vorskla.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов заявил, что не видит в составе команды черногорского вингера Демира Шкриэля.

– На скамейке был очень интересный игрок, 27-летний Демир Шкриэль. Когда он приходил, его позиционировали как едва ли не спасителя, лучшего футболиста Черногории, если не Мбаппе, то Мартинелли точно Он у Вас вообще не играет. В каком он состоянии, на каком уровне и увидим ли мы его когда-нибудь?

– Только где-то в городе его и увидите. Я вижу, что он не поможет команде. Это мое мнение.

Напомним, ч то Шкриэль присоединился к "Ворскле" в июле 2024 года и с тех пор провел за команду всего 2 матча.

По теме
yellow-arrow
Пономарев: Возможно не сейчас, но через год-два эта команда Руха будет бороться за самые высокие места
yellow-arrow
Будет волевая победа? ЛНЗ забил второй гол Заре и перевернул игру
yellow-arrow
35 лет 11 дней. Ярморленко вошел в топ самых возрастных игроков Динамо в УПЛ
Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Демир Шкриэль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FC Vorskla
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости