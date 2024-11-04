35 лет 11 дней. Ярморленко вошел в топ самых возрастных игроков Динамо в УПЛ

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко сыграл в матче 12-го тура УПЛ с "Ингульцом", и на этот момент ему было 35 лет 11 дней.

Интересно, что Андрей стал всего 6-м игроком "бело-синих", выступавшим в этом возрасте в чемпионатах Украины.

Также отметим, что за все время в "30+" за динамовцев в УПЛ сыграли 40 футболистов, в том числе пятеро в нынешнем сезоне.

У "Динамо" это, помимо Ярмоленко, 32-летний Александр Караваев, на год его моложе Виталий Буяльский и 30-летние Александр Андриевский и Георгий Бущан.