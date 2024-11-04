УПЛ. Заря - ЛНЗ 1:2. Переворот от Карраско

Начали команды в Киеве живо. Прекрасную возможность имел Будковский, но капитан луганчан не сумел обыграть Кучеренко, да и залез в офсайд. Со стороны же ЛНЗ, партнеры опасно выводили на удар Момо.

Уже на самом старте столичного поединка команду Андреса Карраско продолжила кошмарить серия травм. На этот раз мышечное повреждение буквальном на ровном месте получил Дайко. Центрбека заменил Муравский.

В целом же инициатива периодически переходила из ног в ноги, а мяч особо не задерживался в центре поля. Моменты также были у обеих сторон. То после ударов с близкого расстояния уже вышеупомянутого Момо свою команду выручит Турбаевский. Вратарь "Зари" сегодня был на высоте. То пристреляется Мичин. Однако, к счастью для номинальных хозяев, сербский хавбек был значительно точнее своего нигерийского визави и на экваторе первого тайма открыл счет. Тот же Петар, через несколько минут после взятия ворот, еще раз побеспокоил голкипера "Зари".

Ближе к перерыву игра ощутимо подсела по общему ритму. Команды, как и прогнозировалось на бумаге, выглядели максимально близкими по классу. Другое дело, что свои качественные показатели в количественные лучше конвертировали именно подопечные Младена Бартуловича.

Вторая половина началась по аналогии с первой. Удваивать преимущество в счете должен был Будковский. Однако, снова Филиппа подвела реализация. В первом случае опытному нападающему не хватило силы удара, во втором - слишком затянул с принятием решения.

Испанский наставник ЛНЗ отреагировал на эту угрозу от луганчан сменою формации. Его команда начала встречать соперников выше и агрессивнее идти в прессинг. И этот в определенном смысле риск довольно быстро окупился. Турбаевский уже в который раз в этой игре потянул удар Момо, однако в этом случае на помощь пришел Топалов. Добивание и 1:1.

В последней трети поединка игра так и продолжала протекать на встречных курсах. Хотя, и одновременно, острее и активнее выглядели черкасцы. Вратарь "Зари" уже не спасал, но мяч не лез в ворота.

В конце концов давление ЛНЗ все-таки вылилось в их второй забитый мяч. Опять удалось отличиться после атаки вторым темпом. Свеженький Эйнел вылетал на свидание с голкипером, но пространства для удара уже практически не оставалось. Тем не менее, суматохой в штрафной зоне успешно воспользовался Молло.

Карраско и его команде удалось полностью перевернуть игру во второй половине. Сыграли роль замены, психологическая накачка и тактические решения. В итоге, имеем вполне закономерную победу черкасской команды. К слову, первую выездную в этом сезоне. Благодаря этому триумфу, ЛНЗ поднимается поднимается на 7-е место. В свою очередь, "Заря" падает на 9-ю позицию в турнирной таблице украинского первенства. Луганчане банально не умеют играть в ничью, хех. Ни одного ничейного результата у луганского коллектива в этой кампании УПЛ.

К слову, уже по традиции в концовке матча, на поле стадиона имени Валерия Лобановского появился многострадальный Супряга. Иии, ничего не произошло ... Безголевая серия Владислава продолжается аж с 23-го сентября 2020-го года. 4 (четыре!) года, представьте себе. Последний раз нападающий отмечался еще за "Динамо" в прошлой жизни - в квалификации Лиги чемпионов. Личная катастрофа когда-то невероятного таланта, иначе не скажешь...

Фото пресс-службы ФК "Заря"

12-й тур УПЛ сезона 2024/25

Понедельник, 4-е ноября

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

"Заря" - ЛНЗ 1:2

Голы: Мичин 27 - Топалов 60, Молло 80

"Заря": Турбаевский - Вантух, Джордан, Башич, Тронтель - Дрышлюк - Слесар, Яцык, Мичин, Горбач (Супряга 77) - Будковский (к).

Запасные: Мацапура (в), Сапутин (в), Волошин, Гусев, Жуниньо, Кирюханцев, Кораблин, Нваэзе, Супряга, Хахлев.

Главный тренер - Младен Бартулович (желтая карточка - 48)

ЛНЗ: Кучеренко - Пасич, Дайко (Муравский 9), Салиху, Путря - Яшари, Ноникашвили, Тилль (к) - Топалов (Эйнел 71), Момо, Молло (Халайла 90).

Запасные: Пеньков (в), Самойленко (в), Авагимян, Ангелов, Бар, Бойко, Эйнел, Каплиенко, Муравский, Наумец, Олейник, Халайла.

Главный тренер - Андрес Карраско.

Предупреждения: Мичин 25, Горбач 66.

Арбитр - Сергей Задиран.