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УПЛ. Заря - ЛНЗ 1:2. Переворот от Карраско

Премьер-лига
Обновлено

Черкасчане ощутимо прибавили во втором тайме

УПЛ. Заря - ЛНЗ 1:2. Переворот от Карраско

Фото пресслужби ФК "Зоря"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Начали команды в Киеве живо. Прекрасную возможность имел Будковский, но капитан луганчан не сумел обыграть Кучеренко, да и залез в офсайд. Со стороны же ЛНЗ, партнеры опасно выводили на удар Момо.

УПЛ. Заря - ЛНЗ 1:2. Переворот от Карраско - изображение 1

Уже на самом старте столичного поединка команду Андреса Карраско продолжила кошмарить серия травм. На этот раз мышечное повреждение буквальном на ровном месте получил Дайко. Центрбека заменил Муравский.

В целом же инициатива периодически переходила из ног в ноги, а мяч особо не задерживался в центре поля. Моменты также были у обеих сторон. То после ударов с близкого расстояния уже вышеупомянутого Момо свою команду выручит Турбаевский. Вратарь "Зари" сегодня был на высоте. То пристреляется Мичин. Однако, к счастью для номинальных хозяев, сербский хавбек был значительно точнее своего нигерийского визави и на экваторе первого тайма открыл счет. Тот же Петар, через несколько минут после взятия ворот, еще раз побеспокоил голкипера "Зари".

УПЛ. Заря - ЛНЗ 1:2. Переворот от Карраско - изображение 2

Ближе к перерыву игра ощутимо подсела по общему ритму. Команды, как и прогнозировалось на бумаге, выглядели максимально близкими по классу. Другое дело, что свои качественные показатели в количественные лучше конвертировали именно подопечные Младена Бартуловича.

Вторая половина началась по аналогии с первой. Удваивать преимущество в счете должен был Будковский. Однако, снова Филиппа подвела реализация. В первом случае опытному нападающему не хватило силы удара, во втором - слишком затянул с принятием решения.

УПЛ. Заря - ЛНЗ 1:2. Переворот от Карраско - изображение 3

Испанский наставник ЛНЗ отреагировал на эту угрозу от луганчан сменою формации. Его команда начала встречать соперников выше и агрессивнее идти в прессинг. И этот в определенном смысле риск довольно быстро окупился. Турбаевский уже в который раз в этой игре потянул удар Момо, однако в этом случае на помощь пришел Топалов. Добивание и 1:1.

В последней трети поединка игра так и продолжала протекать на встречных курсах. Хотя, и одновременно, острее и активнее выглядели черкасцы. Вратарь "Зари" уже не спасал, но мяч не лез в ворота.

УПЛ. Заря - ЛНЗ 1:2. Переворот от Карраско - изображение 4

В конце концов давление ЛНЗ все-таки вылилось в их второй забитый мяч. Опять удалось отличиться после атаки вторым темпом. Свеженький Эйнел вылетал на свидание с голкипером, но пространства для удара уже практически не оставалось. Тем не менее, суматохой в штрафной зоне успешно воспользовался Молло.

Карраско и его команде удалось полностью перевернуть игру во второй половине. Сыграли роль замены, психологическая накачка и тактические решения. В итоге, имеем вполне закономерную победу черкасской команды. К слову, первую выездную в этом сезоне. Благодаря этому триумфу, ЛНЗ поднимается поднимается на 7-е место. В свою очередь, "Заря" падает на 9-ю позицию в турнирной таблице украинского первенства. Луганчане банально не умеют играть в ничью, хех. Ни одного ничейного результата у луганского коллектива в этой кампании УПЛ.

УПЛ. Заря - ЛНЗ 1:2. Переворот от Карраско - изображение 5

К слову, уже по традиции в концовке матча, на поле стадиона имени Валерия Лобановского появился многострадальный Супряга. Иии, ничего не произошло ... Безголевая серия Владислава продолжается аж с 23-го сентября 2020-го года. 4 (четыре!) года, представьте себе. Последний раз нападающий отмечался еще за "Динамо" в прошлой жизни - в квалификации Лиги чемпионов. Личная катастрофа когда-то невероятного таланта, иначе не скажешь...

Фото пресс-службы ФК "Заря"

12-й тур УПЛ сезона 2024/25

Понедельник, 4-е ноября

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Зоря "Заря" - ЛНЗ ЛНЗ 1:2

Голы: Мичин 27 - Топалов 60, Молло 80

"Заря": Турбаевский - Вантух, Джордан, Башич, Тронтель - Дрышлюк - Слесар, Яцык, Мичин, Горбач (Супряга 77) - Будковский (к).

Запасные: Мацапура (в), Сапутин (в), Волошин, Гусев, Жуниньо, Кирюханцев, Кораблин, Нваэзе, Супряга, Хахлев.

Главный тренер - Младен Бартулович (желтая карточка - 48)

ЛНЗ: Кучеренко - Пасич, Дайко (Муравский 9), Салиху, Путря - Яшари, Ноникашвили, Тилль (к) - Топалов (Эйнел 71), Момо, Молло (Халайла 90).

Запасные: Пеньков (в), Самойленко (в), Авагимян, Ангелов, Бар, Бойко, Эйнел, Каплиенко, Муравский, Наумец, Олейник, Халайла.

Главный тренер - Андрес Карраско.

Предупреждения: Мичин 25, Горбач 66.

Арбитр - Сергей Задиран.

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Заря (Луганск) ЛНЗ (Черкассы)
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1 голосов
Комментарии
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Taychik (Тбилиси)
04.11.2024 в 21:23
Смотрел только видео-обзор. Две команды без защиты. Результат таких матчей зависит от отскоков мяча. (не фарт, а случайность) В ответном матче, очевидно, будет в пользу Зари.
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Комментарии 7
Taychik (Тбилиси)
04.11.2024 в 21:23
Смотрел только видео-обзор. Две команды без защиты. Результат таких матчей зависит от отскоков мяча. (не фарт, а случайность) В ответном матче, очевидно, будет в пользу Зари.
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0
0
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Просто Квашин (Харків)
04.11.2024 в 20:25
По грі ЗОРЯ виглядала краще, а результат матчу - це не реалізація моментів Будківським та помилки в обороні....
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0
1
дедушка (Сумы)
04.11.2024 в 20:20
А судейство? Топалова надо было выгонять за прыжок двумя ногами в Мичина,Об этом и Бартулович говорил,что за одни и теже фолы реакция разная у судейки.
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2
0
Gudvin85 (Киев)
04.11.2024 в 20:11
Потому, что у ЛНЗ - тренер, а у Зари - недоразумение.
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0
3
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.11.2024 в 19:59
Нарешті земляки з перемогою , переграли конкурента по таблиці . А Бартулович після зрівняння рахунку пішов на ва-банк і з 77 хвилини свою команду залишив у меншості . Після цього лебединцям стало простіше вирвати перемогу . Ще раз вітання !
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0
tolina-ystas (Краматорск)
04.11.2024 в 19:57
Окончание этого матча ещё раз привело к убеждению,что в футболе должно быть чистое время.ЛНЗ использовало все варианты затяжки времени.Смотреть на это было не приятно да и зачем если это можно исключить.
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Taychik (Тбилиси)
04.11.2024 в 21:32
Когда еще ходил в школу, сильно переживал, когда против моей любимой команды затягивали время...)) Сейчас понимаю, если за 80 минут не получилось, значит нужно искать решения, например, замена тренера, или игроков, если у клуба есть такая возможность. Пинать на не поставленный пенальти, возможное удаление или тем более на 5-10 минут, которых не хватило... Взяли бы "белые" очко, что это меняет?! В следующем матче, с такой игрой, все равно проиграют!
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