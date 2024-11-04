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Мичин в хоккейном стиле. Заря открыла счет в матче с ЛНЗ. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Заря повела в счете

Мичин в хоккейном стиле. Заря открыла счет в матче с ЛНЗ. ВИДЕО

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Закрывает программу 12-го тура УПЛ в понедельник, 4 ноября, матч, в котором "Заря" принимает ЛНЗ.

Несмотря на некоторое преимущество гостей, именно "Заря" открыла счет.

После навеса со штрафного на фланге Мичин оказался первым на подборе, буквально прорвался сквозь обороняющимися и четко катнул мяч под штангу – 1:0 к 26-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Заря" - ЛНЗ.

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