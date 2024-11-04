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Мичин в хоккейном стиле. Заря открыла счет в матче с ЛНЗ. ВИДЕО
Заря повела в счете
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Закрывает программу 12-го тура УПЛ в понедельник, 4 ноября, матч, в котором "Заря" принимает ЛНЗ.
Несмотря на некоторое преимущество гостей, именно "Заря" открыла счет.
После навеса со штрафного на фланге Мичин оказался первым на подборе, буквально прорвался сквозь обороняющимися и четко катнул мяч под штангу – 1:0 к 26-й минуте.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Заря" - ЛНЗ.
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