Прогулка, или не совсем? ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ингулец 5:2

Пять забитых мячей в одном матче от одной команды – это вроде как и прогулка. Но можно ли считать матч слишком легким, если та команда, которая забила пять, пропустила два? Тем более от аутсайдера лиги. Так или иначе, имеем факт очень результативного поединка.

Перед матчем с "Ференцварошом" "Динамо" отточило работу в атаке, однако получило пищу для размышлений относительно ошибок в защите. Их желательно нивелировать.

На матче в Киеве побывала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже в новости.

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