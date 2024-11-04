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Прогулка, или не совсем? ФОТОрепортаж с матча Динамо - Ингулец 5:2
Динамо легко забивало, но и пропускало
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Пять забитых мячей в одном матче от одной команды – это вроде как и прогулка. Но можно ли считать матч слишком легким, если та команда, которая забила пять, пропустила два? Тем более от аутсайдера лиги. Так или иначе, имеем факт очень результативного поединка.
Перед матчем с "Ференцварошом" "Динамо" отточило работу в атаке, однако получило пищу для размышлений относительно ошибок в защите. Их желательно нивелировать.
На матче в Киеве побывала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже в новости.
Фотогалерея
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