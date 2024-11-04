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Полесье требует от УАФ предоставить ВАР-переговоры судей в матче с Александрией

Премьер-лига

Все из-за якобы непоставленного пенальти на последних минутах матча

Полесье требует от УАФ предоставить ВАР-переговоры судей в матче с Александрией

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

"Полесье" опубликовало официальное открытое письмо в Комитет арбитров УАФ, в котором клуб просит пояснить действия бригады арбитров в эпизоде на 90+3 минуте матча с "Александрией" (0:1) в 12-м туре УПЛ.

Напомним, что тогда мяч попал в руку игроку "Александрии" Кампосу. В "Полесье" считают, что судейская бригада приняла ошибочное решение, не назначив пенальти в ворота "Александрии".

В связи с этим, "Полесье" требует от УАФ предоставить клубу пояснения относительно судейских решений в этом эпизоде, а также предоставить записи переговоров главного арбитра с ВАР.

Эпизод с рукой:

Письмо Полесья:

Полесье требует от УАФ предоставить ВАР-переговоры судей в матче с Александрией - изображение 1Полесье требует от УАФ предоставить ВАР-переговоры судей в матче с Александрией - изображение 2

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ФК Александрия Полесье (Житомир) Комитет арбитров УАФ
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
04.11.2024 в 19:19
Там был отскок от газона. Зачем шумиху поднимать?
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
04.11.2024 в 19:19
Там был отскок от газона. Зачем шумиху поднимать?
Ответить
0
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