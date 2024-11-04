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Полесье требует от УАФ предоставить ВАР-переговоры судей в матче с Александрией
Все из-за якобы непоставленного пенальти на последних минутах матча
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Полесье" опубликовало официальное открытое письмо в Комитет арбитров УАФ, в котором клуб просит пояснить действия бригады арбитров в эпизоде на 90+3 минуте матча с "Александрией" (0:1) в 12-м туре УПЛ.
Напомним, что тогда мяч попал в руку игроку "Александрии" Кампосу. В "Полесье" считают, что судейская бригада приняла ошибочное решение, не назначив пенальти в ворота "Александрии".
В связи с этим, "Полесье" требует от УАФ предоставить клубу пояснения относительно судейских решений в этом эпизоде, а также предоставить записи переговоров главного арбитра с ВАР.
Эпизод с рукой:
Письмо Полесья:
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