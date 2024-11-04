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Пономарев: Возможно не сейчас, но через год-два эта команда Руха будет бороться за самые высокие места

Премьер-лига

Команды разошлись миром 1:1

Пономарев: Возможно не сейчас, но через год-два эта команда Руха будет бороться за самые высокие места

Фото: ФК Рух

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Главный тренер "Руха" Виталий Пономарьов подвел итог матча 12-го тура УПЛ с "Кривбассом" (1:1).

"Это была боевая игра, к которой мы и готовились. Определенные коррективы внесла погода, ведь футболистам надо было адаптироваться к такому сильному ветру. "Кривбасс" в этом плане более опытная команда и воспользовалась этим. Тогда как наша защита допустила детскую ошибку, но это также элемент психологии.

Мы знали, что "Кривбасс" исповедует похожий игровой стиль как и "Рух" - быстрые переходы из обороны в атаку, прессинг. Команда была готова к большому количеству борьбы и мы отмечали, что надо выигрывать единоборства. К сожалению, много таких единоборств наши игроки проиграли в первом тайме.

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После пропущенного гола мы заиграли в хороший футбол. "Рух" создавал качественные моменты, но не смог их реализовать. В общем обе команды хотели победить в этом поединке и никто не играл на удержание счета, поэтому думаю, что эта игра понравилась зрителям.

Не хочется, чтобы на игроков создавалось лишнее давление. Их задача сейчас - прогрессировать и бороться за победу в каждой игре. Команде сложно, ведь в коллективе немного опытных футболистов, потому что для того, чтобы достигать высоких результатов нужен опыт. Сейчас ребята получают этот опыт и улучшают свое мастерство. Возможно не сейчас, но через год-два эта команда будет бороться за самые высокие места", – сказал Пономарев.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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