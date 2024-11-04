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Все только начинается. ЛНЗ сравнял счет в матче с Зарей. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Топалов первым успел на добивание

Все только начинается. ЛНЗ сравнял счет в матче с Зарей. ВИДЕО

Фото: ФК ЛНЗ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Закрывает программу 12-го тура УПЛ матч понедельника, в котором "Заря" принимает ЛНЗ.

"Заря" в первом тайме имела некоторое преимущество и открыла счет – отличился Мичин.

Впрочем, после перерыва уже добавил ЛНЗ и сравнял на 61-й минуте – Топалов первым успел на добивание после удара Момо.

1:1 у нас в матче.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Заря" - ЛНЗ.

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