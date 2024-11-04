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УАФ опубликовала переговоры арбитра с ВАР в скандальном эпизоде матча Александрия - Полесье. ВИДЕО
Судьи ВАР приняли решение, что мяч попал в плечо игроку Александрии
polissyafc.com
Комитет арбитров УАФ отреагировал на требования "Полесья" предоставить переговоры главного судьи матча с судьями ВАР в поединке 12-го тура УПЛ с "Александрией" (0:1) в эпизоде на 90+3 минуте, когда, по мнению житомирского клуба, мяч попал в руку игроку "Александрии" Кампосу.
УАФ опубликовала переговоры главного судьи Александра Шандора с арбитром ВАР Романом Блавацким.
Судя по переговорам, Шандор нормально не видел эпизода, а после ВАР-чек было принято решение, что мяч попал в плечо Кампосу.
Также стоит отметить, что УАФ заявила о том, что этот эпизод получит оценку от главного эксперта по арбитражу УАФ Николы Риццоли.
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