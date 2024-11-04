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УАФ опубликовала переговоры арбитра с ВАР в скандальном эпизоде матча Александрия - Полесье. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Судьи ВАР приняли решение, что мяч попал в плечо игроку Александрии

УАФ опубликовала переговоры арбитра с ВАР в скандальном эпизоде матча Александрия - Полесье. ВИДЕО

polissyafc.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Комитет арбитров УАФ отреагировал на требования "Полесья" предоставить переговоры главного судьи матча с судьями ВАР в поединке 12-го тура УПЛ с "Александрией" (0:1) в эпизоде на 90+3 минуте, когда, по мнению житомирского клуба, мяч попал в руку игроку "Александрии" Кампосу.

Читайте такжеПолесье требует от УАФ предоставить ВАР-переговоры судей в матче с Александрией

УАФ опубликовала переговоры главного судьи Александра Шандора с арбитром ВАР Романом Блавацким.

Судя по переговорам, Шандор нормально не видел эпизода, а после ВАР-чек было принято решение, что мяч попал в плечо Кампосу.

Также стоит отметить, что УАФ заявила о том, что этот эпизод получит оценку от главного эксперта по арбитражу УАФ Николы Риццоли.

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ФК Александрия Полесье (Житомир) Комитет арбитров УАФ
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Комментарии
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adey (Korosten)
04.11.2024 в 21:06
от кого вони хочуть цим наіпати?ніколи раніше не надавали - а тут їм аж захотілося. :)чек копмпліт каже...так треба було від початку гри переговори вести англійською.або навіть італійською, щоб Ріцолі не мучався.тільки от у правилах сказано, що остаточне рішення за головним арбітром.арбітр VAR не приймає остаточного рішення по ситуації "пенальті - не пенальті".тільки рекомендувати головному арбітру перегояд епізоду, в якому початкове рішення було прмилковим.
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Комментарии 1
adey (Korosten)
04.11.2024 в 21:06
от кого вони хочуть цим наіпати?ніколи раніше не надавали - а тут їм аж захотілося. :)чек копмпліт каже...так треба було від початку гри переговори вести англійською.або навіть італійською, щоб Ріцолі не мучався.тільки от у правилах сказано, що остаточне рішення за головним арбітром.арбітр VAR не приймає остаточного рішення по ситуації "пенальті - не пенальті".тільки рекомендувати головному арбітру перегояд епізоду, в якому початкове рішення було прмилковим.
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