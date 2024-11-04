  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шищенко: Мы сознательно пожертвовали Кубком ради игры чемпионата с Вересом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шищенко: Мы сознательно пожертвовали Кубком ради игры чемпионата с Вересом

Премьер-лига
Обновлено

Команды разошлись миром 0:0

Шищенко: Мы сознательно пожертвовали Кубком ради игры чемпионата с Вересом

nkveres.com

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко остался разочарован ничейным результатом в матче 12-го тура УПЛ с "Вересом" (0:0).

"Понимали важность этого матча. Чтобы не отпустить еще больше конкурентов, нам очень нужна была победа. Знали, как будет играть "Верес", ведь на прошлой неделе в кубковой игре наглядно увидели их сильные и слабые стороны. Хотели использовать их слабости.

Но качество наших действий в заключительной трети поля не позволило одержать победу. Поэтому считаю, что ничейный результат – закономерен.

Читайте такжеРодная УПЛ. Оболонь - Верес 0:0. Видеообзор поединка

Да, мы сознательно пожертвовали кубком ради этой игры, но я верю в своих игроков. У нас есть качественная молодежь, которая стремится развиваться. В кубке я дал возможность сыграть этим ребятам, и был доволен их самоотдачей и действиями на поле. Мы жертвовали кубком, потому что сегодняшняя игра была важнее.

Мы разочарованы этой ничьей. Есть проблемы, и мы стремимся их решать", – сказал Шищенко.

По теме
yellow-arrow
Сыч: Хочется побеждать, но это футбол, результаты бывают разные
yellow-arrow
Хавбек Руха: Смешанные эмоции, мы снова сыграли вничью
yellow-arrow
УАФ опубликовала переговоры арбитра с ВАР в скандальном эпизоде матча Александрия - Полесье. ВИДЕО
Сергей Шищенко Оболонь (Киев) Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости