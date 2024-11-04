Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шищенко: Мы сознательно пожертвовали Кубком ради игры чемпионата с Вересом
Команды разошлись миром 0:0
nkveres.com
Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко остался разочарован ничейным результатом в
"Понимали важность этого матча. Чтобы не отпустить еще больше конкурентов, нам очень нужна была победа. Знали, как будет играть "Верес", ведь на прошлой неделе в кубковой игре наглядно увидели их сильные и слабые стороны. Хотели использовать их слабости.
Но качество наших действий в заключительной трети поля не позволило одержать победу. Поэтому считаю, что ничейный результат – закономерен.
Да, мы сознательно пожертвовали кубком ради этой игры, но я верю в своих игроков. У нас есть качественная молодежь, которая стремится развиваться. В кубке я дал возможность сыграть этим ребятам, и был доволен их самоотдачей и действиями на поле. Мы жертвовали кубком, потому что сегодняшняя игра была важнее.
Мы разочарованы этой ничьей. Есть проблемы, и мы стремимся их решать", – сказал Шищенко.
Популярное сейчас
- Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО
- Ребров огласил список игроков, вызванных на ноябрьский сбор. Есть один дебютант
- Будковский рассказал, кто стал инициатором его ухода из Полесья
- Ингулец в матче с Александрией побил рекорд сезона УПЛ по интересном у показателю
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО