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Будет волевая победа? ЛНЗ забил второй гол Заре и перевернул игру. ВИДЕО
2:1 в пользу ЛНЗ на 80-й минуте
Фото: Динамоманія
Закрывает программу 12-го тура УПЛ матч понедельника, в котором "Заря" принимает ЛНЗ.
"Заря" в первом тайме имела некоторое преимущество и открыла счет – отличился Мичин.
Впрочем, после перерыва уже добавил ЛНЗ и сравнял на 61-й минуте – Топалов первым успел на добивание после удара Момо.
А на 80-й минуте гости вышли вперед – Эйнела вывели один на один, но он проиграл свою дуэль Турбаевскому, но Молло оказался первым на добивание.
2:1, команда Карраско уже ведет в счете.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Заря" - ЛНЗ.
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