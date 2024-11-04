  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Будет волевая победа? ЛНЗ забил второй гол Заре и перевернул игру. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будет волевая победа? ЛНЗ забил второй гол Заре и перевернул игру. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

2:1 в пользу ЛНЗ на 80-й минуте

Будет волевая победа? ЛНЗ забил второй гол Заре и перевернул игру. ВИДЕО

Фото: Динамоманія

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Закрывает программу 12-го тура УПЛ матч понедельника, в котором "Заря" принимает ЛНЗ.

"Заря" в первом тайме имела некоторое преимущество и открыла счет – отличился Мичин.

Впрочем, после перерыва уже добавил ЛНЗ и сравнял на 61-й минуте – Топалов первым успел на добивание после удара Момо.

А на 80-й минуте гости вышли вперед – Эйнела вывели один на один, но он проиграл свою дуэль Турбаевскому, но Молло оказался первым на добивание.

2:1, команда Карраско уже ведет в счете.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Заря" - ЛНЗ.

По теме
yellow-arrow
Сыч: Хочется побеждать, но это футбол, результаты бывают разные
yellow-arrow
Хавбек Руха: Смешанные эмоции, мы снова сыграли вничью
yellow-arrow
Шищенко: Мы сознательно пожертвовали Кубком ради игры чемпионата с Вересом
Заря (Луганск) ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости