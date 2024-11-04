Будет волевая победа? ЛНЗ забил второй гол Заре и перевернул игру. ВИДЕО

Закрывает программу 12-го тура УПЛ матч понедельника, в котором "Заря" принимает ЛНЗ.

"Заря" в первом тайме имела некоторое преимущество и открыла счет – отличился Мичин.

Впрочем, после перерыва уже добавил ЛНЗ и сравнял на 61-й минуте – Топалов первым успел на добивание после удара Момо.

А на 80-й минуте гости вышли вперед – Эйнела вывели один на один, но он проиграл свою дуэль Турбаевскому, но Молло оказался первым на добивание.

2:1, команда Карраско уже ведет в счете.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Заря" - ЛНЗ.