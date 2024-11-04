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Хавбек Руха: Смешанные эмоции, мы снова сыграли вничью
Рух сыграл вничью с Кривбассом
Фото: ФК Рух
Хавбек "Руха" Ярослав Карабин подвел итог
"Кривбасс" похож по игровому стилю на "Рух": высоко прессингует соперника, играет один в один. Из-за этого игроки часто вступали в единоборства и в целом поединок был непростым. Ни одна из команд не хотела уступать и поэтому на поле было много борьбы.
Прошла хорошая передача с фланга от Алексея Сыча, а мне удалось замкнуть дальнюю штангу. Хорошо, что смог забить гол. Затем наша защита допустила ошибку и "Рух" пропустил гол, но свою роль в этом эпизоде сыграл сильный ветер в Кривом Роге. Но нельзя опускать руки, а следует сделать так, чтобы такие ситуации больше не повторялись.
Смешанные эмоции после матча, ведь мы вели в счете и демонстрировали неплохую игру, но пропустили гол и снова сыграли вничью. Если бы мы использовали свои моменты, то могли бы заработать 3 очка в этой игре. Хочется побеждать, поэтому следует сделать все возможное, чтобы сделать это уже в следующем матче", - сказал Карабин.
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