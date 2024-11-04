  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Руха: Смешанные эмоции, мы снова сыграли вничью
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Руха: Смешанные эмоции, мы снова сыграли вничью

Премьер-лига
Обновлено

Рух сыграл вничью с Кривбассом

Хавбек Руха: Смешанные эмоции, мы снова сыграли вничью

Фото: ФК Рух

Новина українською

Хавбек "Руха" Ярослав Карабин подвел итог матча 12-го тура с "Кривбассом" (1:1), в котором он забил единственный гол своей команды.

"Кривбасс" похож по игровому стилю на "Рух": высоко прессингует соперника, играет один в один. Из-за этого игроки часто вступали в единоборства и в целом поединок был непростым. Ни одна из команд не хотела уступать и поэтому на поле было много борьбы.

Прошла хорошая передача с фланга от Алексея Сыча, а мне удалось замкнуть дальнюю штангу. Хорошо, что смог забить гол. Затем наша защита допустила ошибку и "Рух" пропустил гол, но свою роль в этом эпизоде сыграл сильный ветер в Кривом Роге. Но нельзя опускать руки, а следует сделать так, чтобы такие ситуации больше не повторялись.

Смешанные эмоции после матча, ведь мы вели в счете и демонстрировали неплохую игру, но пропустили гол и снова сыграли вничью. Если бы мы использовали свои моменты, то могли бы заработать 3 очка в этой игре. Хочется побеждать, поэтому следует сделать все возможное, чтобы сделать это уже в следующем матче", - сказал Карабин.

По теме
yellow-arrow
Сыч: Хочется побеждать, но это футбол, результаты бывают разные
yellow-arrow
Шищенко: Мы сознательно пожертвовали Кубком ради игры чемпионата с Вересом
yellow-arrow
УАФ опубликовала переговоры арбитра с ВАР в скандальном эпизоде матча Александрия - Полесье. ВИДЕО
Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Ярослав Карабин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости