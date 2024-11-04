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Сыч: Хочется побеждать, но это футбол, результаты бывают разные

Премьер-лига
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Рух снова сыграл вничью

Сыч: Хочется побеждать, но это футбол, результаты бывают разные

fcrukh.com

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Защитник "Руха" Алексей Сыч оценил игру своей команды в матче 12-го тура УПЛ с "Кривбассом" (1:1).

"Это была равная игра двух команд. Сильный ветер мешал показывать качественный футбол, хотя "Рух" действовал неплохо. "Кривбасс" играет агрессивно и является одной из лучших команд УПЛ в отборе мяча. Криворожане ведут много силовой борьбы, играют один в один, поэтому это очень непростой соперник.

В первом тайме мы играли по ветру, стараясь отдавать передачи за спины защитникам соперника и выбегать в контратаки. Во втором тайме мы пропустили быстрый гол, но потом не позволяли "Кривбассу" создавать моменты, тогда как у нас было несколько шансов забить.

Хочется побеждать, но это футбол, и результаты бывают разными. Кроме того, у нас был довольно сложный календарь. Сейчас мы играли на выезде с "Кривбассом", и в гостях с ними играть очень тяжело. Выездная ничья с таким соперником - это неплохой результат", – подытожил Сыч.

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Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Алексей Сыч
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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