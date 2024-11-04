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Полесье на месяц потеряло основного центрбека

Премьер-лига
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У Сергея Чоботенко проблемы со спиной

Полесье на месяц потеряло основного центрбека

Фото - Інстаграм Полісся

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур рассказал о травмированных игроках команды.

"У Сергея Чоботенко уже долговременные проблемы со спиной, которые сейчас будем, скорее всего, консервативно решать, но нам все равно нужно время. До месяця может быть отсутствие игрока. Четыре недели. Надеемся, может быть раньше.

Богдан Кушниренко, к сожалению, на предыгровой тренировке почувствовал дискомфорт и не попал в заявку. Еще есть некоторые повреждения у других игроков. Евгений Волынец был не в оптимальной форме сегодня из-за микроповреждения

Вот последние новости, которые у нас есть. Но будем надеяться, что как можно скорее мы сможем восстановить этих игроков. И сейчас фокусироваться на процессе восстановления после этих нескольких трудных матчей подряд за короткий срок. Сейчас есть немного времени до следующей игры. Будем пытаться подойти к ней в оптимальных кондициях", – сказал Ашур.

Напомним, что 27-летний Чоботенко провел в текущем сезоне за "Полесье" 13 матчей, в которых забил 1 гол.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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