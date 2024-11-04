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Юрий Вернидуб не пришел на пресс-конференцию после матча с Рухом. За него отдувался его сын
Виталий Вернидуб подвел итог матча с Рухом
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
На послематчевую пресс-конференцию после
"Очень тяжелая для нас игра. "Рух" играл по таким же принципам в обороне, что и мы. Эта команда похожа на нас, поэтому матч был непростым.
Мы поблагодарили ребят после игры, ведь они выложились на полную. Тем более, учитывая погодные условия, которые в значительной степени влияли на игру.
В этой встрече команде не хватило последнего результативного удара. "Рух" очень опасно выходил в контратаки, поэтому мы не имели много времени на создание качественных моментов. Возможно, не хватало дальних ударов. Пытались использовать погодные условия в свою пользу, но "Рух" показал качественную игру в защите.
Хотели вытянуть соперника выше, но не все удалось, как планировали", – отметил Вернидуб.
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