  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Юрий Вернидуб не пришел на пресс-конференцию после матча с Рухом. За него отдувался его сын
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юрий Вернидуб не пришел на пресс-конференцию после матча с Рухом. За него отдувался его сын

Премьер-лига
Обновлено

Виталий Вернидуб подвел итог матча с Рухом

Юрий Вернидуб не пришел на пресс-конференцию после матча с Рухом. За него отдувался его сын

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

На послематчевую пресс-конференцию после поединка 12-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Рух" (1:1) вместо главного тренера криоворожцев Юрия Вернидуба пришел его сын и помощник Виталий Вернидуб.

"Очень тяжелая для нас игра. "Рух" играл по таким же принципам в обороне, что и мы. Эта команда похожа на нас, поэтому матч был непростым.

Мы поблагодарили ребят после игры, ведь они выложились на полную. Тем более, учитывая погодные условия, которые в значительной степени влияли на игру.

В этой встрече команде не хватило последнего результативного удара. "Рух" очень опасно выходил в контратаки, поэтому мы не имели много времени на создание качественных моментов. Возможно, не хватало дальних ударов. Пытались использовать погодные условия в свою пользу, но "Рух" показал качественную игру в защите.

Хотели вытянуть соперника выше, но не все удалось, как планировали", – отметил Вернидуб.

По теме
yellow-arrow
Бартулович: Отдаем очки которые могли забрать себе. Очень обидно
yellow-arrow
Защитник Динамо вошел в тройку лучших молодых центрбеков не из топ-5 лиг
yellow-arrow
ЛНЗ впервые побеждает на выезде, Кривбасс и Рух делят очки. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Юрий Вернидуб Виталий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости