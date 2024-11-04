Юрий Вернидуб не пришел на пресс-конференцию после матча с Рухом. За него отдувался его сын

На послематчевую пресс-конференцию после поединка 12-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Рух" (1:1) вместо главного тренера криоворожцев Юрия Вернидуба пришел его сын и помощник Виталий Вернидуб.

"Очень тяжелая для нас игра. "Рух" играл по таким же принципам в обороне, что и мы. Эта команда похожа на нас, поэтому матч был непростым.

Мы поблагодарили ребят после игры, ведь они выложились на полную. Тем более, учитывая погодные условия, которые в значительной степени влияли на игру.

В этой встрече команде не хватило последнего результативного удара. "Рух" очень опасно выходил в контратаки, поэтому мы не имели много времени на создание качественных моментов. Возможно, не хватало дальних ударов. Пытались использовать погодные условия в свою пользу, но "Рух" показал качественную игру в защите.

Хотели вытянуть соперника выше, но не все удалось, как планировали", – отметил Вернидуб.