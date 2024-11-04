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Защитник Динамо вошел в тройку лучших молодых центрбеков не из топ-5 лиг

Премьер-лига
Обновлено

Тарас Михавко - перспективный по всему миру

Защитник Динамо вошел в тройку лучших молодых центрбеков не из топ-5 лиг

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Портал CIES Football Observatory опубликовал рейтинг 10 лучших центральных защитников сезона 2024/25 в возрасте до 20 лет, которые не играют в топ-5 европейских чемпионатах.

В рейтинге, составленном 26 октября 2024 года, 19-летний украинец "Динамо" Тарас Михавко занимает 3-ю позицию.

Возглавляет этот рейтинг центральный защитник "Палмейраса" Витор Рейс, на 2-м месте центрбек "Мальме" Нильс Сеттерстрем.

Напомним, что в текущем сезоне Тарас сыграл за "Динамо" 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Также в текущем сезоне Михавко сделал 3 автогола.

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