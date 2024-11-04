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Защитник Динамо вошел в тройку лучших молодых центрбеков не из топ-5 лиг
Тарас Михавко - перспективный по всему миру
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Портал CIES Football Observatory опубликовал рейтинг 10 лучших центральных защитников сезона 2024/25 в возрасте до 20 лет, которые не играют в топ-5 европейских чемпионатах.
В рейтинге, составленном 26 октября 2024 года, 19-летний украинец "
Возглавляет этот рейтинг центральный защитник "Палмейраса" Витор Рейс, на 2-м месте центрбек "Мальме" Нильс Сеттерстрем.
Напомним, что в текущем сезоне Тарас сыграл за "Динамо" 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Также в текущем сезоне Михавко сделал 3 автогола.
Top performing* non-big-5-league U2⃣0⃣ centre backs— CIES Football Obs (@CIES_Football) October 26, 2024
???? #VitorReis ???????? 80.3/100
???? #NilsZatterstrom ???????? 77.4
???? #TarasMykhavko ???????? 77.1#Vuskovic ???????? #Barry ???????? #Simic ???????? #Gimenez ???????? #Anselmino ???????? #Robatsch ???????? #Bagui ????????
* As per @CIES_Football Index powered by @Wyscout ???? pic.twitter.com/RULYFcvRgo
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