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Бартулович: Отдаем очки которые могли забрать себе. Очень обидно

Премьер-лига

Тренер Зари высказался о матче с ЛНЗ

Бартулович: Отдаем очки которые могли забрать себе. Очень обидно

Фото: Зоря

Новина українською

Тренер луганской "Зари" Младен Бартулович подвел итог матча 12-го тура УПЛ с черкасским ЛНЗ (1:2).

- Очень досадное поражение для нас. Не заслуживали такого результата. Создали много моментов и должны были забивать еще, но… Снова ошибки, после которых пропускаем. Отдаем зачетные пункты, которые могли забрать себе.

- Может быть, не хватило сил после тяжелой игры против "Шахтера"?

- Я бы так не говорил. Первый тайм хорошо играли. Во втором тайме также были моменты, но не забили. Допустили ошибку и проиграли. Очень обидно.

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Источник:
ФК Зоря
Опубликовал: Михаил Черныш
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