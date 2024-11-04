Бартулович: Отдаем очки которые могли забрать себе. Очень обидно

Тренер луганской "Зари" Младен Бартулович подвел итог матча 12-го тура УПЛ с черкасским ЛНЗ (1:2) .

- Очень досадное поражение для нас. Не заслуживали такого результата. Создали много моментов и должны были забивать еще, но… Снова ошибки, после которых пропускаем. Отдаем зачетные пункты, которые могли забрать себе.

- Может быть, не хватило сил после тяжелой игры против "Шахтера"?

- Я бы так не говорил. Первый тайм хорошо играли. Во втором тайме также были моменты, но не забили. Допустили ошибку и проиграли. Очень обидно.