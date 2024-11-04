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Бартулович: Отдаем очки которые могли забрать себе. Очень обидно
Тренер Зари высказался о матче с ЛНЗ
Фото: Зоря
Тренер луганской "Зари" Младен Бартулович подвел итог
- Очень досадное поражение для нас. Не заслуживали такого результата. Создали много моментов и должны были забивать еще, но… Снова ошибки, после которых пропускаем. Отдаем зачетные пункты, которые могли забрать себе.
- Может быть, не хватило сил после тяжелой игры против "Шахтера"?
- Я бы так не говорил. Первый тайм хорошо играли. Во втором тайме также были моменты, но не забили. Допустили ошибку и проиграли. Очень обидно.
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