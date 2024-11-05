Дубли Ваната и Шапаренко, тренерские джокеры и Очеретько во главе львов. Символическая сборная 12-го тура УПЛ

Украинские команды успешно отыграли еще один тур чемпионата Украины. Запомнился этот тур прежде всего победами лидеров. Речь идет о триумфах донецкого "Шахтера" Марино Пушича, киевского "Динамо" Александра Шовковского и "Александрии" Руслана Ротаня.

Самый же большой скачок в турнирной таблице совершили львовские "Карпаты" Владислава Лупашко, разбив на своем поле "Левый Берег". Благодаря этому "львы" поднялись в топ-5 украинского первенства. В свою очередь, другой львовский клуб - "Рух", разошелся миром с криворожским "Кривбассом".

Пропускали в этом туре практически все, независимо от статуса. И прежде всего отмечались своими перформансами футболисты атакующей линии. Поэтому, на этот раз, наш состав символической сборной тура будет несколько экспериментальным. К счастью, есть кому подстраховать.

Исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 12-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Вратарь: Павел Исенко ("Ворскла")

Команда 21-летнего голкипера минимально уступила для ковалевского "Колоса", однако сам страж ворот отыграл солидный матч. В частности, Исенко выиграл сразу две очные дуэли у Боливара и сделал неплохой сейв в компенсированное к поединку время. До самого финального свистка Павел своими действиями оставлял "Ворскле" шанс на спасение.

Правый защитник: Денис Мирошниченко ("Карпаты")

Капитан снова вел своих "львов" к победе и был очень активным. Подтверждением этому тезису служат сразу 5 его острых передач. Да и вообще, уже по традиции, Денис успевал и у своих, и у чужих ворот. К тому же Мирошниченко поддерживал моральный дух коллектива и был настоящим лидером.

Центральный защитник: Назарий Муравский (ЛНЗ)

Назарий был вынужден срочно входить в игру со скамейки запасных уже на 9-й минуте встречи с "Зарей". Это произошло из-за мышечной травмы Дайко, которую албанец получил на ровном месте. Казалось, что это станет серьезным ударом для черкасского коллектива, впрочем Муравский монолитно влился в игру и был надежным в обороне до самого конца. 24-летний защитник часто шел в отбор и не чурался физической борьбы.

Левый защитник: Владислав Дубинчак ("Динамо")

Владислав отбегал домашнее противостояние с "Ингульцом" от свистка до свистка. А его филигранная разрезная голевая передача на Ваната уже на первых минутах по сути и закрыла поединок против подопечных Василия Кобина, вселив уверенность в динамовцев. Дубинчак больше работал на атаку и создавал свободное пространство на фланге для партнеров по "Динамо".

Опорный полузащитник: Марлон Гомес ("Шахтер")

Да-да, играем без второго номинального центрбека. Ну а что, остальные - не наработали в обороне, откровенно говоря. Тем более, если что бразилец нас подстрахует. Поскольку, в матче против одесского "Черноморца" Марлон часто "падал" в тройку центральных защитников, помогая партнерам. А его "конфетка" из центра поля на гол Зубкову вообще стала украшением всего поединка с "моряками". По сути легионер повторил свой трюк из кубкового матча с "Зарей". К тому же, опорник "горняков" классно направлял атаки "Шахтера" и действовал из глубины.

Центральный полузащитник: Олег Очеретько ("Карпаты")

Безусловно, не имеем права не взять в нашу символическую сборную левого хавбека львовской команды. При ничейной игре Очеретько буквально в одно лицо создал первый гол, продемонстрировав дриблинг в центре поля. На секунду, в том эпизоде полузащитник "львов" обыграл сразу трех своих оппонентов и в итоге отдал предголевую передачу. После этого уже сам Очеретько точно исполнил пенальти. Да и даже, по сути забил и третий мяч "Карпат" в матче с "Ингульцом", однако взятие ворот записали именно на Чачуа. Все-таки, в протоколе отметили как ассист. 33 из 38 точных передач (три из них острые) и 10 из 14 выигранных единоборств. Что-то еще нужно добавлять?

Центральный полузащитник: Николай Шапаренко ("Динамо")

Это уже какое попадание Николая в подобные символические команды в этом сезоне УПЛ? Честно говоря, сбились со счета. 10-й номер "Динамо" вернулся в основу столичного коллектива и в очередной раз выдал яркий перформанс. Против "Ингульца" Шапаренко оформил 2+1 по системе "гол+пас". Хотя и первый мяч по сути был автоголом от Малыша, однако полная заслуга в этом мяче именно Николая. А после этого хавбек "бело-синих" дважды поменялся ролями с Ванатом. Сначала сам ассистировал Владиславу, позже уже воспользовался его передачей.

Центральный полузащитник: Евгений Смирный ("Александрия")

Выход на замену и первый гол в этом сезоне УПЛ. Да еще и какой важный! Победный в вязкой и очень закрытой игре против одного из лидеров чемпионата - житомирского "Полесья" Имада Ашура. Евгений качественно приложился по мячу в конце встречи с "волками" и принес команде Руслана Ротаня очередные три зачетных балла.

Атакующий полузащитник: Антон Салабай ("Колос")

22-летний хавбек значительно усилил игру "Колоса", выйдя с замены во втором тайме. В итоге, Салабай забил решающий гол, который и обеспечил долгожданную вторую победу ковалевского клуба в этом сезоне. После этого Антон еще классно одним пасом со своей половины поля разрезал оборону соперника, выведя Боливара 1 на 1 с Исенко. Однако, там уже на все 100% отработал наш первый вышеупомянутый герой этой сборной солянки.

Форвард: Владислав Ванат ("Динамо")

Качественное выступление Ваната в игре с "Ингульцом" помогло его команде одержать разгромную домашнюю победу над аутсайдером. Уже на старте встречи с подопечными Кобина Владислав мастерски обработал передачу Дубинчака и на замахе обыграл Паламарчука, занеся кожаного уже в пустые ворота. А в итоге, нападающий "Динамо" записал в свой актив еще один гол и ассист, довершив погром.

Форвард: Евгений Подлепенец ("Карпаты")

Номинально представитель команды города Льва действовал на правом фланге атаки. Однако, Евгений нередко оказывался именно в зоне завершения. Поэтому, смело ставим его в пару к 11-му номеру динамовцев. В течение поединка с "Левым Берегом" Виталия Первака атакующий игрок "Карпат" забил первый гол и заработал пенальти. К тому же, Подлепенец немало создал хороших возможностей и для партнеров по львовской команде.

Главный тренер: Руслан Ротань («Александрия») / Андрес Карраско (ЛНЗ) / Александр Поздеев ("Колос")

Традиционно, в этой номинации оставим каждому право на личный выбор. Все трое наставников своими заменами сумели перевернуть поединки 12-го тура УПЛ, что в итоге позволило добыть победные результаты. Три очка коучу "горожан" в матче с житомирским "Полесьем" обеспечил выход и точный удар Смирного.

А испанский специалист черкасчан сумел в перерыве игры с луганской «Зарей» психологически накачать подопечных, изменить формацию и повысить общий темп. Что и позволило обыграть команду Младена Бартуловича, и отпраздновать первую в сезоне выездную победу.

В свою очередь, тренер "Колоса" угадал с ротацией Салабая - гол Антона принес вторую победу в этом розыгрыше для ковалевцев. И Ротань, и Карраско, и Поздеев, достойны быть в нашей сборной. Выбор за вами!

Запасные: Назарий Федоривский ("Оболонь"), Никита Турбаевский ("Заря"), Хайдин Салиху (ЛНЗ), Алексей Сыч ("Рух"), Артем Бондаренко ("Шахтер"), Александр Зубков ("Шахтер"), Артем Габелок ("Черноморец"), Безерра ("Александрия"), Максим Задерака ("Кривбасс"), Владислав Кабаев ("Динамо"), Даниэль Соса ("Кривбасс"), Сергей Кисленко ("Ингулец").