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Карраско: Нам нужна дополнительная уверенность. Заслуживали победить Колос и выиграть у Черноморца
Наставник фиолетовых – о потере очков в предыдущих встречах
Фото: ФК ЛНЗ
Главный тренер ЛНЗ Андрес Карраско прокомментировал победу над "Зарей" (2:1).
"Думаю, у нас был сильный первый тайм. Они не создали много моментов, только в последние 5-10 минут тайма, когда мы были не в состоянии выдерживать интенсивность этой игры. Игроки очень хорошо поняли, что нам нужно, и выполнили это".
“Нам сейчас нужна дополнительная уверенность, если мы хотим выиграть 2 матча подряд. Думаю, нам чуть-чуть не везло в ключевых моментах между двумя паузами на сборные, когда мы заслуживали победить "Колос", выиграть у "Черноморца", но мы не смогли этого сделать, и это нас ментально подбило", – подчеркнул Карраско.
ЛНЗ сравнялся по очкам с "Кривбассом" и "Карпатами" (18 баллов).
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