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Бартулович: Судья помогал одной команде. Было много моментов, которые он трактовал по-разному

Премьер-лига
Обновлено

Наставник черно-белых возмущается работой арбитра

Бартулович: Судья помогал одной команде. Было много моментов, которые он трактовал по-разному

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович выразил недовольство судейством в матче против ЛНЗ.

"Очень досадное поражение, которого мы не заслуживали. Очень хорошо играли, особенно 1-й тайм. 2-й тайм тоже хорошо начали. Не останавливались, играли так же. Возможно, немного добавил ЛНЗ. Простые моменты и мы получаем не обязательные голы. Подача, рикошет… Обидно проигрывать матчи, когда мы так хорошо играли".

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"Большое желание было, хорошее настроение, хотели выиграть. Возможно, это помешало. Судья плохо судил. Он помогал одной команде. Мичин ударил локтем Тилля – желтая. В таком же моменте он не дает желтую для ЛНЗ. Было много моментов, которые он трактовал по-разному. Это ощущается и это влияет на команду. Он не повлиял на какой-то момент, решивший судьбу матча, но таких моментов было много", – подчеркнул Бартулович.

"Заря" осталась на 9-м месте в таблице.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
05.11.2024 в 08:58
Это точно. Суркисня с ахметовщиной продолжают свои грязные делишки
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0
3
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Комментарии 5
oda1979 (Запорожье)
05.11.2024 в 08:58
Это точно. Суркисня с ахметовщиной продолжают свои грязные делишки
Ответить
0
3
tekutiev (донецк,Украина)
05.11.2024 в 09:06
угомонись придурок
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2
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 10:00
Ка.цап завжди бреше ! Якщо не бреше, потикайте його палкою, ймовірно він здох !
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0
0
Gudvin85 (Киев)
05.11.2024 в 08:15
Самый слабый из всех тренеров, которые были в Заре, если вообще его можно назвать тренером
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0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 09:59
Тебе ка.цап людиною назвати не можна, бо ти - свинособака путінська !
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0
0

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