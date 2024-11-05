Бартулович: Судья помогал одной команде. Было много моментов, которые он трактовал по-разному

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович выразил недовольство судейством в матче против ЛНЗ.

"Очень досадное поражение, которого мы не заслуживали. Очень хорошо играли, особенно 1-й тайм. 2-й тайм тоже хорошо начали. Не останавливались, играли так же. Возможно, немного добавил ЛНЗ. Простые моменты и мы получаем не обязательные голы. Подача, рикошет… Обидно проигрывать матчи, когда мы так хорошо играли".

"Большое желание было, хорошее настроение, хотели выиграть. Возможно, это помешало. Судья плохо судил. Он помогал одной команде. Мичин ударил локтем Тилля – желтая. В таком же моменте он не дает желтую для ЛНЗ. Было много моментов, которые он трактовал по-разному. Это ощущается и это влияет на команду. Он не повлиял на какой-то момент, решивший судьбу матча, но таких моментов было много", – подчеркнул Бартулович.