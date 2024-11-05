Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бартулович: Судья помогал одной команде. Было много моментов, которые он трактовал по-разному
Наставник черно-белых возмущается работой арбитра
Фото: ФК Зоря Луганськ
Главный тренер "Зари" Младен Бартулович выразил недовольство судейством в матче против ЛНЗ.
"Очень досадное поражение, которого мы не заслуживали. Очень хорошо играли, особенно 1-й тайм. 2-й тайм тоже хорошо начали. Не останавливались, играли так же. Возможно, немного добавил ЛНЗ. Простые моменты и мы получаем не обязательные голы. Подача, рикошет… Обидно проигрывать матчи, когда мы так хорошо играли".
"Большое желание было, хорошее настроение, хотели выиграть. Возможно, это помешало. Судья плохо судил. Он помогал одной команде. Мичин ударил локтем Тилля – желтая. В таком же моменте он не дает желтую для ЛНЗ. Было много моментов, которые он трактовал по-разному. Это ощущается и это влияет на команду. Он не повлиял на какой-то момент, решивший судьбу матча, но таких моментов было много", – подчеркнул Бартулович.
"Заря" осталась на 9-м месте в таблице.
Популярное сейчас
- Руководство УАФ в зарубежных вояжах получает по 10 тысяч гривен суточных
- Жозе Моуринью: Турецкий футбол никто не смотрит и он воняет
- ЛНЗ впервые побеждает на выезде, Кривбасс и Рух делят очки. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- КДК раздал наказания по итогам матча Динамо - Шахтер
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
Комментарии 5