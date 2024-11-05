Вовченко: В перерыве был серьезный разговор. В игре Оболони ничего не изменилось

Защитник ровенского "Вереса" Семен Вовченко прокомментировал игру "красно-черных" в ничейном матче против киевской "Оболони".

[Об эпизоде ​​с толкотней] "Это был игровой момент, борьба за мяч. Потом меня потянули за руку и я упал вместе с игроком "Оболони". Началась потасовка. Что было дальше – не видел, потому что лежал лицом к земле”.

“В перерыве у нас был серьезный разговор. Тренеры указали на ошибки. Мы стали играть более агрессивно. Создали два момента, которые могли решить судьбу матча. Но сыграли 0:0.

В игре соперника ничего не изменилось. Они по тому же принципу пытались противостоять нам в Ровном. Но они сменили больше игроков в основном составе, поэтому выглядели несколько свежее”, – отметил футболист.