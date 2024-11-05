Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вовченко: В перерыве был серьезный разговор. В игре Оболони ничего не изменилось
Футболист народного клуба поделился впечатлениями от встречи
nkveres.com
Защитник ровенского "Вереса" Семен Вовченко прокомментировал игру "красно-черных" в ничейном матче против киевской "Оболони".
[Об эпизоде с толкотней] "Это был игровой момент, борьба за мяч. Потом меня потянули за руку и я упал вместе с игроком "Оболони". Началась потасовка. Что было дальше – не видел, потому что лежал лицом к земле”.
“В перерыве у нас был серьезный разговор. Тренеры указали на ошибки. Мы стали играть более агрессивно. Создали два момента, которые могли решить судьбу матча. Но сыграли 0:0.
В игре соперника ничего не изменилось. Они по тому же принципу пытались противостоять нам в Ровном. Но они сменили больше игроков в основном составе, поэтому выглядели несколько свежее”, – отметил футболист.
25-летний игрок в текущем сезоне провел 12 матчей в УПЛ.
Популярное сейчас
- Шахтер – Янг Бойз. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Руководство УАФ в зарубежных вояжах получает по 10 тысяч гривен суточных
- Что случилось? Ультрас Баварии призывают болельщиков бойкотировать выездной матч с Шахтером
- Экс-игрок Ингульца: Поворознюк сказал, что, или зарплата в 5-6 раз ниже, или собираю вещи и уезжаю
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico