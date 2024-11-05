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Паламарчук: Динамо немного сильнее Ингульца. Бущан попросил научить отбивать пенальти

Премьер-лига
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Вратарь признает силу столичной команды

Паламарчук: Динамо немного сильнее Ингульца. Бущан попросил научить отбивать пенальти

UA-Футбол/Аліна Єрофєєва

Новина українською

Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук прокомментировал поражение от "Динамо".

“Не ожидал, что пропустим пять мячей. Хотели сыграть открыто, у нас были моменты, но пропустили быстрый мяч, потом второй... Видно, что "Динамо" немного сильнее, хотя они провели 120 минут в матче Кубка Украины. Нам нужно больше работать, чтобы противостоять таким командам".

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“Во втором тайме "Динамо" уже поверило, что мы не сможем отыграться. Будем двигаться дальше. Разговор с Бущаном после матча? Мы договорились сфотографироваться. Он в шутку попросил меня научить отбивать пенальти”, – сказал кипер.

В текущем сезоне Алексей совершил 35 сейвов в 12-ти поединках.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Александр Симченко
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