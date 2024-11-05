Паламарчук: Динамо немного сильнее Ингульца. Бущан попросил научить отбивать пенальти

Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук прокомментировал поражение от "Динамо".

“Не ожидал, что пропустим пять мячей. Хотели сыграть открыто, у нас были моменты, но пропустили быстрый мяч, потом второй... Видно, что "Динамо" немного сильнее, хотя они провели 120 минут в матче Кубка Украины. Нам нужно больше работать, чтобы противостоять таким командам".