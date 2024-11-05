Журналист – о защите Динамо: Полная расхлябанность. Был шокирован дырками в обороне. Напомнило Динамо Луческу

Журналист Владимир Зверов высказался о матче "Динамо" – "Ингулец".

"Киевляне разобрались с соперником по счету, но дважды пропустили. Это "Динамо" напомнило классическое "Динамо" в прошлом сезоне. Когда был Луческу. Счет 5:2 это очень ясно описал. Второй пропущенный динамовцами мяч – ключевой момент матча. Понятно, что победа 5:2 – это классно, но то, как киевляне пропустили второй раз – это полная расхлябанность”.

“Я был шокирован отсутствием какого-либо желания "Динамо" играть вперед в начале второго тайма и дырками в обороне. То, как в эти минуты "Ингулец" чувствовал себя на чужой половине поля... Киевляне так не мучились в Лиге чемпионов. Я думаю, что это был подсознательный релакс по счету 4:1. "Динамо" само себя этим наказало. Впереди Лига Европы. Матч с "Ингульцом" должен был стать тренировкой концентрации. Это реально тревожный момент матча”, – считает комментатор.

До 12-го тура столичный коллектив и “Рух” пропускали меньше всего в чемпионате (6 голов).