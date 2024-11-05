  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Журналист – о защите Динамо: Полная расхлябанность. Был шокирован дырками в обороне. Напомнило Динамо Луческу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Журналист – о защите Динамо: Полная расхлябанность. Был шокирован дырками в обороне. Напомнило Динамо Луческу

Премьер-лига
Обновлено

Комментатор обеспокоен обороной киевлян

Журналист – о защите Динамо: Полная расхлябанность. Был шокирован дырками в обороне. Напомнило Динамо Луческу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист Владимир Зверов высказался о матче "Динамо" – "Ингулец".

"Киевляне разобрались с соперником по счету, но дважды пропустили. Это "Динамо" напомнило классическое "Динамо" в прошлом сезоне. Когда был Луческу. Счет 5:2 это очень ясно описал. Второй пропущенный динамовцами мяч – ключевой момент матча. Понятно, что победа 5:2 – это классно, но то, как киевляне пропустили второй раз – это полная расхлябанность”.

Читайте также"Шовковский работает с теми, кто в обойме": Зверов - о трансферах Динамо Киев

“Я был шокирован отсутствием какого-либо желания "Динамо" играть вперед в начале второго тайма и дырками в обороне. То, как в эти минуты "Ингулец" чувствовал себя на чужой половине поля... Киевляне так не мучились в Лиге чемпионов. Я думаю, что это был подсознательный релакс по счету 4:1. "Динамо" само себя этим наказало. Впереди Лига Европы. Матч с "Ингульцом" должен был стать тренировкой концентрации. Это реально тревожный момент матча”, – считает комментатор.

До 12-го тура столичный коллектив и “Рух” пропускали меньше всего в чемпионате (6 голов).

По теме
yellow-arrow
Пастух - после 1:1 с Кривбассом: Рух был ближе к победе
yellow-arrow
Приймак после 0:0 с Вересом: Мы обязаны в таких играх побеждать
yellow-arrow
Дубли Ваната и Шапаренко, тренерские джокеры и Очеретько во главе львов. Символическая сборная 12-го тура УПЛ
Владимир Зверов Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 09:56
Журношлюха 30 серебреників відпрацьовує ! Та, що з цього сайту !
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 09:56
Журношлюха 30 серебреників відпрацьовує ! Та, що з цього сайту !
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости