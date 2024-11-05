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Шовковский повторил клубный рекорд по количеству матчей, которые понадобились для 100+ очков в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Разгром Ингульца оказался с историческим подтекстом

Шовковский повторил клубный рекорд по количеству матчей, которые понадобились для 100+ очков в УПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В 12-м туре "Динамо" уверенно победило гостей из Кировоградской области (5:2). Киевляне под руководством Шовковского набрали 101 балл в 39 поединках. Ранее только Мирче Луческу и Юрию Семину во главе столичного гранда удалось преодолеть 100-очковый рубеж за аналогичное количество встреч.

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Анатолию Демьяненко и Сергею Реброву понадобилось 40 игр, Валерию Лобановскому – 41, Йожефу Сабо, Алексею Михайличенко и Александру Хацкевичу – 43.

Отметим, что рекорд чемпионата принадлежит Мирче Луческу – 100+ баллов за 37 матчей "Шахтера".

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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