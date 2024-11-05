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Приймак после 0:0 с Вересом: Мы обязаны в таких играх побеждать
Команды расписали безголевую ничью
Фото: ФК Оболонь
Центральный защитник "Оболони" Владислав Приймак прокомментировал ничью в матче 12-го тура УПЛ против "Вереса" (0:0).
- Довольна ли команда итоговым результатом?
- Ну, поздравить нас точно не можете. Потому что сегодня вся команда и болельщики ожидали большего. Для выполнения тех задач, которые стоят перед нами мы обязаны такие игры побеждать. Поэтому поздравление для нас все-таки сомнительное сегодня.
- Что говорил тренер в перерыве? Было заметно, что вы стали намного активнее во второй части.
- Тренер нас подбодрил, внес некоторые коррективы, поэтому на второй тайм вышли играть более агрессивнее.
- Мешала ли мысль, что нужно брать реванш за кубок?
- Не думаю, что эта мысль где-то сидела в нас, но давление есть со стороны турнирной таблицы. Ведь, когда команда на 15 месте, то все понимают, что каждая игра и каждое очко крайне важны. Конечно, это создает какое-то давление на футболистов, и на нашу команду это также где-то влияет. Возможно, это где-то является причиной того, что нам не удается забить, хотя есть неплохие моменты. Мы должны делать все для того, чтобы побеждать в следующем в таких матчах.
- Как думаете, когда ждать улучшений? Сергей Шищенко говорил, что улучшается качество игры, и он уже видит положительные изменения.
- Да, конечно, мы понимаем и видим все, что сама игра стала у нас намного интереснее и качественнее. Результат - это качество, которого нам не хватает впереди, такие вещи не натренируешь, это уже зависит от нас самих. Мы должны быть более хладнокровными, чтобы получать положительный результат.
- Какое настроение в раздевалке?
- Настроение плохое. Сегодня все ожидали большего, - сказал Приймак.
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