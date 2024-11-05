Пастух - после 1:1 с Кривбассом: Рух был ближе к победе

Полузащитник "Руха" Евгений Пастух дал комментарий после матча 12-го тура украинской Премьер-лиги против "Кривбасса" (1:1).

"Это был мой третий поединок после серьезной травмы. Чувствую, что уже близок к своей боевой спортивной форме. Этот поединок был интересен тем, что обе команды придерживаются схожей стилистики, заточены на атаку. Вот почему многое зависело от настроя, от того, кто удивит домашними заготовками.

Соперники очень хотели победить, борьбы хватало на каждом клочке футбольного поля. Нам пришлось туго сразу после перерыва, когда хозяева прибавили обороты, к тому же, мы играли против сильного ветра.

И хотя криворожская команда именно в этот промежуток времени выровняла положение, нам постепенно благодаря удачному отбору, подборам удалось перехватить инициативу. Как по мне, мы были ближе к победе, однако под занавес поединка не реализовали несколько полумоментов", - отметил Евгений.